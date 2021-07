Audio Pro – un son exceptionnel qui dure dans le temps

L’une des marques emblématiques de l’audio hi-fi vous propose ses enceintes auto-alimentées et ses systèmes multiroom. Ils surprennent par leur qualité sonore en fonction de leur taille.

Depuis sa création, la société suédoise Audio Pro s’est spécialisée dans le développement de petites enceintes qui offrent néanmoins un son puissant et magnifique. Ce sont 43 ans de recherche et d’innovation dans l’audio hi-fi. Par exemple, son brevet est la technologie ACE-Bass, capable de générer des basses très puissantes à partir de très petites enceintes. D’autres objectifs d’Audio Pro sont, d’une part, la conception soignée de ses produits ; d’autre part, leur durabilité, c’est-à-dire qu’ils durent de nombreuses années offrant une excellente expérience sonore.

Enceintes multiroom polyvalentes

G10 : parlez-lui

Le nouveau G10 est un haut-parleur sans fil compatible avec la commande vocale à l’aide de Google Assistant, vous pouvez donc poser toutes les questions, fixer un rendez-vous, faire des listes ou contrôler les gadgets de la maison connectée. De plus, en utilisant AirPlay 2 et Google Cast, vous pouvez faire partie d’un système multiroom, pour créer une bande-son à la maison

sur un coup de tête.

C3 : jusqu’à 15 heures d’autonomie

Cette enceinte compacte se distingue par sa polyvalence : vous pouvez l’emmener où vous voulez ou l’intégrer dans une structure audio multi-pièces. Quel que soit son rôle, il délivre une qualité audio étonnante. Avec Wi-Fi, Bluetooth, Spotify

Connexion, webradio, préréglages…

C10 MkII – Amplificateur numérique classe D 80w

Une évolution de la C10 primée, c’est l’une des dernières versions d’Audio Pro (avril de cette année), une enceinte compatible avec les systèmes multiroom Audio Pro et AirPlay 2 et Google Cast. Une autre de ses vertus est la possibilité d’améliorer la qualité sonore en mode streaming, sans oublier son magnifique design. Il est disponible en noir, gris et blanc, avec une façade en maille fermée par des aimants cachés.

C5 : contrôle via application mobile

C’est une option intéressante à coupler avec le lecteur CD ou la platine vinyle mais, à lui seul, il remplit aussi la pièce d’un son puissant, aux basses profondes… épique. Une petite enceinte Bluetooth stéréo, à vocation multiroom et tous services de streaming.

Haut-parleurs portables sans fil

BT5 : design sobre pour un son hyper clair

Il prend beaucoup moins qu’une boîte à chaussures, mais le BT5 est un haut-parleur Bluetooth actif très puissant, offrant un son clair et net ainsi que des basses profondes. D’un design minimaliste mais robuste, il est fabriqué avec des matériaux de haute qualité : grille en tissu premium et structure en bois (en finitions Driftwood, Noyer et Noir). Il est parfait pour diffuser de la musique à partir de n’importe quelle source, sans fil ou via un câble.

T3 + : un ‘petit’ qui sonne gros

Ce petit haut-parleur sans fil avec Bluetooth 4.0 établit une nouvelle norme pour l’audio portable. Très maniable, avec un design élégant, un son incroyable et l’une des meilleures batteries du marché, vous pourrez même recharger votre mobile. Car, attention à son autonomie, de pas moins de 30 heures.

Multiroom stéréo

A26 – A36

Cette paire d’enceintes (A26 à gauche et A36 à droite) est idéale pour accompagner la télévision, faisant office de barre de son : son surround et stéréo immersif. Mais ils sont aussi parfaits comme système de musique principal pour le salon : connexions analogiques et numériques, WiFi, multiroom, Spotify Connect, etc. Ils peuvent être combinés avec le subwoofer SW-10.

