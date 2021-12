Audio Technica ATH-M50x BT2, analyse et avis | La technologie

Audio Technica est l’une des entreprises qui a le plus de tradition dans la section des écouteurs et des appareils audio en général. C’est une entreprise qui Il fait très bien les choses depuis des années et a su s’adapter aux temps nouveaux.

Ce n’est pas toujours facile, surtout quand on n’a pas un nom qui « accroche » auprès du grand public et de concurrents comme Bose ou, surtout, Sony. Cependant, nous avons vu des propositions très intéressantes telles que l’ANC300TW -analyse-, étant l’un de mes favoris véritable sans fil avec suppression du bruit, et il y a quelques mois, ils ont lancé ces M50x BT2.

C’est la deuxième génération avec connectivité Bluetooth de l’un des modèles les plus reconnus pour les utilisateurs qui souhaitent éditer une vidéo avec une fidélité audio maximale ou qu’ils produisent de la musique à la fois chez eux et dans des studios plus amateurs.

La clé? Un son très pur qui soit abuse de n’importe quelle fréquence, et puis Nous vous donnons notre avis sur l’Audio Technica ATH-M50x BT2 dans cette analyse.

Audio Technica ATH-M50x BTsTypeSur l’oreille sans suppression de bruitDriver45mmFréquence15 – 28 000 HzCodecLDAC | CAA | SBC Poids du casque307 grammesMicrophoneMEMS | 85 – 15 000 Hz ConnexionsBluetooth 5.0 | Câble jack 3,5 mmChargeUSB-CAutonomie Environ 50 heuresPrix170 euros chez Amazon

Sections d’analyse de l’Audio Technica ATH-M50x BT2:

Coupe classique et design élégant pour la maison ou l’extérieur

Nous allons commencer à parler de design, car il est toujours important dans ce type d’appareil (dans presque tous les appareils, en fait) et ici on retrouve des casques qui misent sur des lignes assez classiques.

Il y a plusieurs couleurs au choix, mais celle que nous avons est la plus « vintage », puisqu’il s’agit de la couleur du M50x classique. Tout ce que vous voyez en noir est fait de plastique de bonne qualité, mais il y a des pièces importantes comme celles qui tournent ou la partie interne du bandeau qui sont métalliques.

Nous sommes avec eux depuis quelques mois et nous n’avons pas entendu de crack, et croyez-moi, nous avons essayé car nous les avons même emmenés faire un aller-retour à Hawaï (où nous avons appris l’actualité de Qualcomm pour 2022).

Et lors de ce voyage, j’ai réalisé que le confort est total. Ils pèsent 307 grammes, ce qui n’est ni trop ni trop peu pour un casque de ce type, mais il y a deux raisons pour lesquelles ils ont été si confortables pour moi.

La première est parce que le bandeau est assez souplePartout où vous le voyez, et oui, ce serait bien s’il était plus rembourré, mais sur un vol de 6h je n’ai eu qu’à le réajuster une fois car je les ai mis loin et ils ont glissé, mais pas parce que ça me dérangeait.

Et l’autre clé est que le coussinet du casque est très confortable avec un matériau qui, oui, peut donner un peu de chaleur, mais qui s’adapte bien à la tête, capte bien l’oreille et, du moins pour moi avec mes lunettes larges, il n’a pas blesse moi.

À l’extérieur des haut-parleurs, nous voyons un ornement circulaire métallique, le logo Audio Technica et tous les boutons et connexions sont sur l’écouteur droit.

Nous avons la prise casque pour les connecter par câble, quelque chose d’essentiel dans certaines situations, le chargement USB-C, le réseau de microphones et différents boutons de commande.

Je n’aime pas trop ça parce que nous avons quatre boutons et trois d’entre eux sont les mêmes. Le volume et la lecture/pause/alimentation peuvent être confondus, cela m’est arrivé plus d’une fois, et je pense que cela aurait pu être résolu d’une autre manière, avec quelques commandes tactiles ou en mettant le bouton d’alimentation dans une autre position.

D’autre part, il y a ce quatrième bouton qui a une touche différente et c’est celui qui vous permet d’activer le mode transparence pour écouter ce qui est à l’extérieur sans retirer le casque ou, si nous le configurons, il sert à appeler l’assistant mobile.

Bluetooth 5.0 avec une latence un peu élevée, donc mieux câblé pour certaines choses

A l’extérieur, ce sont des écouteurs que j’aimais bien, mais ce qui compte c’est à l’intérieur et, avant de passer au son, passons en revue la connectique.

C’est la deuxième génération de cette famille Bluetooth et oui, il y a des améliorations de latence et de consommation par rapport à la première, mais nous avons toujours le Bluetooth 5.0 qui, bien sûr, n’est pas optimal pour ce que nous sommes censés faire avec ce modèle.

Et, la latence est là et, bien que cela n’affecte pas l’expérience de regarder des séries, d’écouter de la musique ou même de jouer à des jeux vidéo, l’éditer ne convient pas.

Dans l’application mobile, nous pouvons configurer un mode à faible latence, mais c’est quand même trop pour différentes tâches.

Par exemple, j’adore faire des intros dans des vidéos où les pulsations de la musique marquent un changement d’avion et je me suis rendu compte qu’à cause du Bluetooth, ça ne rentrait pas quand j’ai exporté la vidéo.

Bon, à l’inverse, le Bluetooth m’a semblé bien, mais quand on l’écoute sur TV, PC ou autre casque, la latence est différente, et c’est ça le problème.

Tout cela est résolu par câble, bien sûr, mais s’il s’agit d’écouteurs pour l’édition, entre autres, et c’est un point marketing important pour Audio Technica, je pense qu’ils auraient dû introduire soit un Bluetooth 5.2 soit un système comme le Logitech G435 -analyse- avec un USB de 2,4 GHz lien.

Un profil plat que nous pouvons personnaliser et est idéal pour l’édition

Mais bon, allons-y avec ce dont se vantent tant ceux qui avaient le modèle ou le câble précédent et qu’Audio Technica lui-même utilise pour « s’exhiber ».

Le son que produisent ces écouteurs est-il vraiment si bon compte tenu de leur prix ? Au début, quand je les ai mis le premier jour, j’ai dit : d’accord, ils sonnent bien, mais. pas comme mon WH1000XM3.

Et le truc c’est que les Sony se font très, très bien entendre et, en plus, dans le profil par défaut, ils ont des basses avec une force assez intéressante qui est pourtant bien dosée pour ne pas bouffer les médiums et les aigus.

Cependant, petit à petit et au fil des heures on s’habitue à ces Audio Technica Et vous trouvez que oui, les basses ne sont pas si puissantes, mais le son est en fait plus propre.

Ils s’adaptent, pour ainsi dire, mieux à plus de styles de musique sans avoir à toucher à l’égaliseur, mais ils fonctionnent aussi très bien dans les jeux vidéo aussi bien via Bluetooth que via câble sur la console et, surtout, où ils brillent est le montage.

Je ne fais pas de montage audio, c’est clair, mais je fais du montage vidéo et bien que le son soit important dans nos productions, il n’est pas non plus essentiel qu’il ait une pureté maximale.

C’est une voix avec de la musique en arrière-plan et parfois cette musique en premier plan. Cependant, pour une « composition » aussi basique, j’ai trouvé qu’un casque avec un tel profil est également utile car si nous laissons chaque spectre en place, il est plus facile pour cette vidéo de mieux s’adapter à une plus grande gamme de systèmes audio.

Je l’écoute d’une certaine manière, mais si quelqu’un regarde la vidéo à la télé avec un 5.1 avec woofer, un autre sur des écouteurs Aldi, un autre sur AirPods Max -analyse- et un autre sur l’ordinateur, plus le son est pur, meilleur est l’équilibre , la plus large gamme d’appareils différents qu’il prend en charge.

Et c’est vraiment ce que j’ai le plus aimé dans ce modèle.

Maintenant, c’est toujours un modèle très commercial et calme parce que Si vous aimez les basses fortes, vous pourrez configurer différents égaliseurs préréglages dans l’application Audio Technica, ou modifiez un égaliseur et enregistrez-le.

L’application est très basique et nous pourrons configurer assez peu, mais j’aime le détail de l’égaliseur, assez avancé, et aussi le fait que nous pourrons configurer les pas de volume du standard 16 à 32 et 62.

Plus le réglage du volume est « fin », mieux c’est de capter certaines nuances, mais si je vous dis la vérité, je le garde toujours au niveau 16, celui avec le plus de sauts entre les segments de volume… et je n’ai rien à redire.

Et à propos des codecs, parce que l’habituel « combat ». Dans Android, c’est là que nous aurons le son HD, pour ainsi dire, tandis que dans iOS, l’Apple AAC sonne très bien et nous avons également SBC, mais rien d’autre.

Dans ce modèle, cela n’a pas tellement d’importance car ils ne sont pas de très haute fidélité, mais c’est quelque chose qui ne semble pas changer, sauf à court terme.

Et d’autre part, nous avons deux réseaux de microphones, tous deux sur l’oreillette gauche.

Le son qu’ils captent me semble de qualité, avec un bon ton de voix, il est plus chaud que celui que j’ai eu dans d’autres modèles et dans mes appels je n’ai eu aucune plainte.

Je pense qu’il a un système qui filtre les bruits de fond, mais pas les voix, donc il n’y a pas de micro-coupures dans le vôtre, mais si vous êtes dans un endroit où beaucoup de gens parlent, cela va sûrement se faufiler dans l’audio.

Mais bon, pour parler au téléphone et passer des appels vidéo à certaines occasions, bonne expérience.

Dans un vol de 6 heures, ils n’ont consommé que 20%

Et l’autonomie est toujours importante dans les écouteurs. Dans un modèle câblé, ce n’est pas aussi crucial que fondamentalement On peut les connecter par jack 3,5 mm et ils ne consomment pas de batterie, mais tous les appareils que nous portons actuellement n’ont pas de prise jack.

Si tel est le cas, ou si vous préférez simplement les utiliser via Bluetooth en voyage, sachez que la réponse est fantastique.

Sur le vol Phoenix – New York, environ six heures au total et toutes avec des écouteurs, la batterie n’a baissé que de 20 % avec le mode faible latence activé et le volume à 60 %.

Oui, il avait le volume un peu élevé, mais nous n’avons pas de suppression active du bruit, simplement le système passif, mais d’ailleurs il vaut la peine d’indiquer l’excellente autonomie de ce modèle.

Et quelque chose d’important, ils ne peuvent pas être utilisés pendant que nous les chargeons. Et oui, si notre appareil dispose d’une prise jack 3,5 mm et que nous manquons de batterie dans les écouteurs, nous pouvons toujours les connecter par câble.

Pour quelque chose qu’ils sont si appréciés à éditer, bien qu’ils devraient s’adapter à 2021

Et nous arrivons au terme de l’analyse de ces Audio Technica ATH-M50x BT2 et, bien que je les ai aimés, j’avoue qu’ils ne sont pas un casque pour tout le monde.

Son prix, de 174 euros pour le moment, est très intéressant et oui, ils ont l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché, sans aucun doute.

Son profil plat par défaut fait briller n’importe quel genre, nous permet d’éditer beaucoup plus précisément et, en plus, ils peuvent être personnalisés grâce à l’égaliseur de l’application.

Je les trouve résistants, avec de très bons matériaux et beaux, mais pour un peu plus, le grand public a des écouteurs comme le Sony WH1000XM3 à 187 euros ou le Bose Soundlink II à 179 euros, des modèles qui sonnent très bien au début (plus frappant que ces Audio Technica) et qui disposent d’une suppression active du bruit.

Les Audio Technica ATH M50x BT2 sont la deuxième génération de ces écouteurs Bluetooth avec un profil plat pour l’édition de vidéo ou de musique à la maison avec un niveau semi-professionnel.

Si vous ne vous souciez pas tant de l’annulation et que vous recherchez un son fidèle au studio ou vous allez éditer, ce modèle est fait pour vous.