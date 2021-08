Audio-Technica ATH-M50xBT2 a de meilleurs micros, batterie

TL;DR

L’Audio-Technica ATH-M50xBT2 dispose d’un système de microphone amélioré et d’Amazon Alexa intégré. Le casque prend également en charge le multipoint Bluetooth, permettant aux auditeurs de connecter le casque à deux appareils à la fois. Les Audio-Technica ATH-M50xBT2 sont disponibles à la commande aujourd’hui et au prix de 199 $.

Audio-Technica a mis à jour ses écouteurs Bluetooth phares avec une prise de voix améliorée, une prise en charge du streaming audio via les codecs Bluetooth LDAC et AAC de haute qualité et une connectivité multipoint. L’ATH-M50xBT2 conserve la même conception globale que le casque de première génération, mais cette fois-ci, la société a retiré le port micro-USB pour l’entrée USB-C plus moderne.

Voir: Avis Audio-Technica ATH-M50xBT

Amazon Alexa est intégré au casque via le bouton sur l’oreillette gauche, et vous pouvez même opter pour un autre assistant comme Google Assistant ou Siri. Si vous êtes un joueur, le casque prend en charge un mode à faible latence. Pendant ce temps, les conférenciers quotidiens apprécieront l’effet secondaire qui permet à l’orateur d’entendre sa propre voix lors d’un appel.

Les commandes situées sur l’oreillette gauche permettent de régler facilement le volume, de répondre ou de mettre fin aux appels, de couper le microphone et de contrôler la lecture de la musique. Le casque prend également en charge « Fast Pair », qui permet aux auditeurs de connecter le casque à des appareils Android OS d’un simple toucher.

Tout comme l’ATH-M50x filaire classique, ce casque abrite des haut-parleurs dynamiques de 45 mm. Vous pouvez vous attendre à la même réponse en fréquence agréable que les casques filaires et sans fil d’origine. Toute personne ayant un penchant pour le bricolage peut ajuster la qualité sonore à partir de l’égaliseur de l’application AT Connect, bien que la plupart des gens soient parfaitement satisfaits du profil sonore par défaut. L’application donne également aux utilisateurs la possibilité d’affecter l’équilibre des canaux gauche/droit, de trouver les écouteurs, de sélectionner un codec Bluetooth préféré, etc.

Le M50xBT2 offre jusqu’à 50 heures de lecture continue, une amélioration de 10 heures par rapport à avant, et ils prennent en charge une charge rapide. Seulement 10 minutes de charge offrent 180 minutes de temps de jeu, ce qui est plus que suffisant pour effectuer la plupart des trajets aller-retour. N’oubliez pas non plus ces écouteurs filaires : si la batterie s’épuise ou si vous souhaitez profiter d’un son sans latence et sans perte, vous pouvez brancher le câble fourni dans la prise casque de votre appareil.

L’Audio-Technica ATH-M50xBT2 est livré avec un câble USB-C, un câble de 1,2 mètre et une pochette de transport. Les écouteurs sont disponibles en noir et au détail pour 199 $.

