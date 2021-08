Audio Technica ATH-M50xBT2, c’est le renouvellement du casque Audio Technica le plus populaire | La technologie

in

Les écouteurs classiques Audio Technica ont une nouvelle version qui vient avec des améliorations axées sur la qualité audio, bien qu’ils n’aient toujours pas d’élément différentiel et que la concurrence en ait.

Quand on pense aux casques signés Audio Technica, l’imaginaire collectif a toujours le même en tête, l’ATH-M50x. Ces écouteurs supra-auriculaires ont été aussi populaires que vous le souhaitiez au cours des dernières années..

Et, est-ce que son excellent rapport qualité / prix couplé à un profil sonore plat et parfait pour la production sonore a fait durer son essor pendant de nombreuses années. En réalité, Ce n’est qu’en 2018 qu’Audio Technica a décidé de lancer une version avec connectivité Bluetooth.

Cette version sans fil a aujourd’hui un remplaçant et elle porte le nom d’Audio Technica ATH-M50xBT2. Cette rénovation s’accompagne de nouvelles intéressantes, bien que la plus frappante soit le nouveau DAC et l’amplificateur interne.

Le nouveau DAC qu’ils ont intégré à ces écouteurs a l’avantage de prendre en charge l’audio haute résolution grâce aux codecs AAC et LDAC., bien qu’il continue également à prendre en charge le SBC classique et fiable.

L’objectif de ce nouveau DAC est d’offrir une qualité sonore supérieure lors des transmissions via Bluetooth. De plus, en prenant en charge des codecs plus puissants dans la transcription des informations, la qualité devrait être améliorée.

Suite à la liste des nouveautés, les Audio Technica ATH-M50x ont un mode à faible latence capable de réduire le temps qui s’écoule entre le moment où on lui donne à jouer sur l’écran du terminal et la musique, la vidéo ou le podcast, il commence à sonner dans les écouteurs.

Autre point différentiel, il dispose désormais de fonctions intelligentes telles que l’incorporation d’Alexa et la compatibilité avec l’assistant Google. En outre, ils intègrent également un couplage Android rapide et la possibilité de se connecter à deux appareils Bluetooth en même temps.

Et encore une fois, l’Audio Technica ATH-M50x n’a plus de suppression de bruit.. Cette nouvelle version ne l’inclut pas, bien qu’elle dispose de meilleurs microphones, mais ceux-ci sont destinés à passer des appels.

Concernant le diamètre des transducteurs, les nouveaux Audio Technica ATH-M50x héritent de ceux de dernière génération avec 45 millimètres. La prise jack 3,5 mm fait également son apparition pour les utiliser si la batterie s’épuise.

Le prix avec lequel ils atteignent le marché est le même que sa version précédente. Audio Technica a décidé de faire de 199 euros la norme pour ces écouteurs et ils sont disponibles à l’achat à partir d’aujourd’hui..