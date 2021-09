AudioFix 2 apporte de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs d’iPhone et une nouvelle application macOS

Future Moments publie aujourd’hui AudioFix 2.0. Cette mise à jour offre un débruitage et un filtrage améliorés, une conception sonore plus complète et plus lumineuse pour les créateurs de contenu mobile et une nouvelle application macOS.

AudioFix 2.0 est capable non seulement d’amplifier, de couper le son et de réduire le bruit, mais également d’extraire l’audio des séquences vidéo. L’application permet aux utilisateurs de nettoyer l’audio en supprimant le vent, le sifflement et en augmentant les séquences vidéo à faible volume en appliquant un filtre d’un simple toucher.

Avec cette version, AudioFix est désormais disponible pour les utilisateurs de macOS sans frais supplémentaires pour les utilisateurs existants, il est donc désormais possible de commencer des projets sur l’iPhone et de les terminer sur le Mac.

AudioFix 2.0 apporte également une prise en charge complète d’iOS 15. De plus, un nouveau moteur audio apporte un filtrage amélioré pour une qualité sonore supérieure et un limiteur amélioré pour assurer un son plus complet et des tons plus brillants dans des registres plus élevés. L’application comprend un certain nombre de filtres qui peuvent être appliqués en temps réel pour améliorer et réparer instantanément l’audio, notamment :

Amplificateur de volume Suppression du vent dur Suppression du vent doux Suppression du sifflement doux Suppression du sifflement fort Amélioration de la musique en direct Correction audio (léger, moyen, fort et ultra) Silence Audio Smoother



AudioFix 2.0 est disponible sur l’App Store pour 19,99 $. Il est possible de télécharger une version d’essai gratuite de l’application ici.

Le développeur AudioFix Future Moments propose également quelques autres applications pour améliorer votre enregistrement vidéo et audio avec AudioMaster et VideoVerb.

Que pensez-vous de cette mise à jour ? Utilisez-vous AudioFix ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :