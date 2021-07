Audiomack renforce sa présence au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda et en Afrique du Sud

Audiomack s’associe à Ziiki Media pour aider à promouvoir les artistes à travers l’Afrique.

Le partenariat verra Audiomack promouvoir des artistes à travers le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda et l’Afrique du Sud. Audiomack aura accès aux artistes sous la plate-forme de Ziiki Media, leur offrant la possibilité d’amplifier leur musique. Les campagnes publicitaires comprendront des panneaux d’affichage, des affiches, une marque de bus et des activations d’événements en direct.

Charlotte Bwana, responsable du développement commercial et des partenariats médias pour Audiomack Africa, déclare que le marketing est un défi unique pour la plupart des artistes. « Nous travaillons constamment pour identifier les défis qui existent dans l’industrie de la musique et utiliser nos ressources pour surmonter ces défis. »

« Nous reconnaissons la nécessité pour les artistes d’atteindre les fans existants et potentiels dans leur région et au-delà grâce à des tactiques de marketing percutantes, faisant de cette initiative un bon pas dans la bonne direction. Avec ce partenariat, nous visons à soutenir la croissance de l’industrie musicale africaine, et nous sommes impatients de mener des initiatives similaires qui propulsent l’écosystème musical de la région.

Le partenariat Audiomack et Ziiki Media en Afrique démarre en juillet 2021.

Audiomack est présent dans les 54 pays africains et affirme rester déterminé à promouvoir les artistes et la culture africains. Arun Nagar, PDG de Ziiki Media, a déclaré qu’Audiomack était un partenaire naturel pour l’entreprise.

« Ziiki Media abrite des artistes de premier plan à travers l’Afrique subsaharienne et nous sommes ravis de combiner nos efforts avec Audiomack pour aider à fournir une exposition et un soutien à ces talents. Nous pensons que la valeur commune de Ziiki Media et Audiomack pour mettre en lumière et élever les talents locaux entraînera un changement tangible et positif dans l’industrie musicale de la région.

Audiomack permet aux artistes, labels et distributeurs de partager de la musique en illimité. Les fans peuvent découvrir de nouveaux artistes, chansons, albums, mixtapes, podcasts et plus encore sur la plate-forme. Audiomack propose un mélange de tendances en temps réel, de top charts et de listes de lecture préparées par des experts.

Ziiki Media est le principal fournisseur de divertissement en Afrique qui s’engage pour la créativité et la qualité qui conduisent à un changement tangible. Ziiki Media travaille avec un large éventail d’entreprises engagées dans l’agrégation et la distribution de contenu dans divers formats, y compris la musique enregistrée, l’édition musicale, le merchandising et le contenu audiovisuel.

La société identifie et développe des artistes d’enregistrement, produit, distribue et promeut un contenu qui ne manquera pas de divertir les fans du monde entier. Le vaste catalogue de contenu de Ziiki le positionne comme l’un des plus grands distributeurs en Afrique.