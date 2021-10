Audioshake, une start-up de séparation musicale alimentée par l’IA, lève 2 millions de dollars

La plate-forme de séparation musicale par intelligence artificielle Audioshake a officiellement levé 2 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de démarrage dirigé par Precursor Ventures.

Audioshake, dont le siège est à San Francisco, a récemment détaillé son augmentation de plusieurs millions de dollars via un communiqué officiel qui a été envoyé par courrier électronique à Digital Music News. Co-fondé l’année dernière par l’ancienne vice-présidente des communications de Google et membre de l’équipe CISAC Jessica Powell (qui est également PDG), Audioshake a bénéficié du soutien supplémentaire de Dapper Labs et du bailleur de fonds TrackLib WndrCo, de Crush Music’s Crush Ventures, de l’ancienne PDG de la RIAA Hilary Rosen et du producteur Rodney Jerkins, pour n’en nommer que quelques-uns.

Audioshake a lancé sa « plate-forme d’IA à la demande » en juillet de cette année, et le service déconstruit « les chansons en leurs parties (appelées « tiges ») afin qu’elles puissent être monétisées pour de nouvelles utilisations dans les remixes, les échantillons, les licences de synchronisation, et plus encore », relaie le message d’annonce de l’entreprise. Depuis le déploiement de cette plate-forme, Audioshake affirme avoir sécurisé des clients, notamment les principaux labels, Primary Wave, Hipgnosis, Downtown, CD Baby et un certain nombre de labels indépendants, entre autres.

Gardant à l’esprit ces clients de haut niveau d’Audioshake, le communiqué souligne également que la startup a remporté le Demixing Challenge 2021 de Sony, battant des concurrents comme Facebook, TikTok parent ByteDance, « et d’autres sociétés et instituts de recherche ».

Abordant le tour de table de 2 millions de dollars de son entreprise dans un communiqué, l’auteur de The Big Disruption Jessica Powell a souligné le potentiel à long terme perçu associé aux tiges.

« Bien qu’il existe déjà de nombreuses utilisations des stems aujourd’hui, nous entrons dans un monde dans lequel les stems deviendront encore plus importants, sous-tendant la plupart de nos futures expériences musicales – de la licence de synchronisation, du remixage et des mash-ups, à l’espace ou audio immersif, VR/AR et jeux.

« Et pourtant, la grande majorité de la musique enregistrée n’a pas de stems. Nous pensons que cela offre une formidable opportunité aux artistes de gagner plus d’argent pour leur travail », a-t-elle conclu.

2021 a vu l’intelligence artificielle développer une présence accrue dans l’industrie de la musique. Avant le tour de table de 2 millions de dollars d’Audioshake, le label de disques basé sur l’IA Snafu Records a levé 6 millions de dollars. Et Supertone, qui développe une technologie de réplication vocale IA (ainsi que ses propres outils de séparation audio, apparemment commercialisés auprès des entreprises et des particuliers), a obtenu un capital d’environ 3,4 millions de dollars de l’agence BTS en février.

Supertone a réussi à reproduire et à publier de la musique mettant en vedette la voix du populaire chanteur folk-rock sud-coréen Kim Kwang Seok, décédé en 1996. Reconnaissant les pièges possibles de la technologie, la société sud-coréenne a toutefois clairement indiqué qu’elle ne « monétiserait jamais voix faites sans l’autorisation du détenteur des droits », tandis que « la recherche non commerciale est limitée à ceux qui ont un intérêt public ou qui sont décédés, et l’utilisation publique n’est pas autorisée ».