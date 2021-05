«Audit» bizarre, aléatoire et partisan de l’Arizona sur les élections de 2020

L’effort de Donald Trump pour annuler sa défaite aux élections de 2020 était un cocktail à part égale de ridicule et de menace. D’une part, un président en exercice a activement encouragé les efforts visant à détruire la démocratie américaine – y compris une attaque contre le Capitole américain. D’un autre côté, la conférence de presse de Four Seasons Total Landscaping était une chose qui s’est produite.

Il n’est donc probablement pas surprenant que, des mois après que Joe Biden ait remporté les élections de 2020 et ait prêté serment en tant que président, les loyalistes de Trump en Arizona soient engagés dans le même genre d’anti-démocratie absurde qui a conduit les dernières semaines du mandat de Trump en bureau en vérifiant tous les bulletins de vote dans le plus grand comté de l’État.

Le Sénat sous contrôle républicain de l’Arizona n’a pas le pouvoir d’annuler les élections de 2020 – en effet, la Constitution ne prévoit aucun mécanisme pour contester une élection présidentielle une fois que le vainqueur a pris ses fonctions. Mais le Sénat de l’État est en mesure d’assigner à comparaître les 2,1 millions de votes exprimés dans le comté de Maricopa, que Biden a remporté de plus de 2 points de pourcentage en 2020.

Les termes de cet «audit» semblent conçus pour détruire la confiance dans le processus. La société chef de file qui mène l’audit du GOP est une société de sécurité de Floride appelée Cyber ​​Ninjas, qui n’a aucune expérience des élections. Cependant, le PDG de Cyber ​​Ninjas, Doug Logan, a une histoire de diffusion de théories du complot pro-Trump sur les élections de 2020.

Une capture d’écran d’un tweet du compte Twitter de Doug Logan depuis supprimé.

Après qu’un tribunal d’État a ordonné à Cyber ​​Ninjas de divulguer comment il menait ce soi-disant audit, un sous-traitant a révélé que le processus consistait à peser les bulletins de vote, à les examiner au microscope et à examiner «l’épaisseur ou la sensation» des bulletins de vote individuels afin d’identifier «Bulletins de vote douteux» qui doivent être examinés par un «examinateur médico-légal principal», puis «retirés du lot et envoyés pour une analyse plus approfondie».

Et puis il y a un mystère géant impliquant les lumières ultraviolettes.

Dans le cadre de l’audit, selon un document décrivant le processus d’examen des bulletins de vote, les travailleurs sont tenus de placer des bulletins de vote «sous une source UV-B et UV-A» pour comparer les bulletins de vote éclairés à des «échantillons représentatifs». On ne sait pas du tout ce que l’exposition des bulletins de vote à la lumière UV est censée accomplir – une coalition d’experts électoraux a écrit au ministère de la Justice pour lui demander d’envoyer des observateurs pour surveiller cet audit interrogatif, et l’une de leurs préoccupations est que «la lumière ultraviolette ne cause pas seulement papier de se détériorer, mais conduit également à la détérioration des marques sur les bulletins de vote papier. »

Néanmoins, Trump parlerait «constamment» de la façon dont ces lampes UV pourraient révéler – quelque chose – qui nuirait à la victoire de Biden.

C’est absurde si vous êtes le genre de personne qui est encline à poser des questions critiques telles que «Ces cyber-ninjas sont-ils vraiment au niveau?» ou “Alors qu’est-ce que la lumière UV est censée accomplir?” Mais si vous êtes le genre de personne qui pose de telles questions, vous n’êtes pas non plus le public cible de cet audit.

Des médias pro-Trump comme One America News Network (OAN) et Newsmax présentent une couverture haletante de la façon dont, selon les mots du président du GOP de l’Arizona, Kelli Ward, cet audit sera «le premier domino qui tombera, puis d’autres États examineront les irrégularités, les anomalies, erreurs et fraude potentiellement pure et simple qui se sont produites. » Trump lui-même vante l’audit, affirmant que les démocrates essaient de l’arrêter parce que «ce ne sera pas bon pour les Démocrates».

En d’autres termes, le véritable objectif de l’audit semble alimenter le grand mensonge de Trump – la fausse idée que les résultats des élections de 2020 sont frauduleux.

Comment cet «audit» est-il mené?

Rien dans les processus utilisés au cours de cet audit dirigé par le GOP n’inspire la certitude qu’il produira des résultats fiables, y compris le fait que l’audit a lieu en premier lieu. Il n’y a tout simplement aucune raison de soupçonner une fraude généralisée lors des élections de 2020, et même de nombreux hauts responsables de l’administration Trump l’admettent. Pour reprendre les mots de l’ancien procureur général Bill Barr, il n’y a aucune preuve de «fraude à une échelle qui aurait pu avoir un résultat différent lors de l’élection».

Alors que le Sénat de l’État a contribué 150 000 $ pour aider à payer l’audit, une grande partie du financement provient de sources inconnues ou de collectes de fonds dirigées par des organisations de droite. OAN a collecté des fonds pour cet effort.

Cet audit financé de manière douteuse intervient en outre après que le comté de Maricopa ait effectué son propre recomptage manuel de tous les bulletins de vote exprimés en 2020, et après que le comté a embauché deux sociétés indépendantes pour examiner ses machines à voter. Ces enquêtes non partisanes n’ont trouvé aucune preuve de fraude ou d’autres problèmes graves lors des élections de 2020.

Une partie importante de l’audit du GOP consiste à peser les bulletins de vote, à les examiner au microscope et à la lumière ultraviolette, à observer le «toucher» des bulletins de vote individuels et à vérifier si les bulletins sont pliés d’une manière qui pourrait être suspecte. Un document expliquant comment identifier les bulletins de vote suspects, par exemple, indique aux contrôleurs de vote de «noter la présence d’un pli visible» sur tout bulletin déposé le jour du scrutin et de «noter l’absence de pli visible» sur les bulletins déposés un autre jour. .

L’idée semble être que les gens qui votent en personne ne plieront pas le bulletin de vote, alors que ceux qui voteront par la poste le feront.

En plus d’identifier les «bulletins de vote douteux» sur la base de critères aussi rigoureux tels que le poids du bulletin de vote ou s’il est plié, l’audit comprend également un recomptage des bulletins de vote du comté de Maricopa – bien qu’il ne soit pas clair si les bulletins jugés «douteux» sont inclus. dans ce récit.

Dans le cadre du processus de recomptage utilisé par l’audit du GOP, trois «compteurs» différents sont attribués à chaque bulletin de vote. Chaque bulletin de vote est présenté à une équipe de trois compteurs, qui font ensuite leur propre décompte du nombre de votes exprimés pour chaque candidat. Une fois que 100 de ces bulletins ont été comptés de cette manière, les décomptes des trois compteurs sont comparés pour voir s’ils correspondent.

Si les trois compteurs sont d’accord, alors la pile de 100 bulletins est comptée. Mais si un compteur n’est pas d’accord avec les deux autres, les bulletins seront apparemment toujours comptés tant que le compteur dissident ne sera pas en désaccord avec les deux autres compteurs par trois voix ou plus.

Par exemple, si deux compteurs conviennent que 48 des 100 votes exprimés dans une pile particulière de bulletins de vote ont été exprimés pour Trump, alors Trump sera apparemment crédité de 48 votes même si un troisième compteur pensait qu’il n’avait reçu que 46 votes – bien que, en équité, les piles de bulletins de vote où l’un des trois compteurs était en désaccord avec les deux autres sont marquées pour indiquer ce désaccord.

La presse a, à divers moments, été totalement exclue de l’observation de ce soi-disant audit – bien que l’OAN pro-Trump soit autorisé à retransmettre le processus en direct. À d’autres moments, les journalistes ont été autorisés à entrer puis expulsés après avoir révélé des informations qui embarrassaient le GOP.

Ryan Randazzo, journaliste pour la République d’Arizona, a tweeté une photo montrant un ancien représentant de l’État républicain examinant les bulletins de vote. Peu de temps après, on lui a dit que ses privilèges de presse avaient été révoqués – les organisateurs de l’audit ont affirmé que Randazzo avait été expulsé parce que sa photo incluait également l’image d’un bulletin de vote.

Mais le tweet de Randazzo a révélé un sérieux problème avec l’audit. L’ancien législateur capturé par Randazzo, le républicain Anthony Kern, a perdu son siège aux élections de 2020, et il devait être membre du Collège électoral si Trump avait remporté l’Arizona.

Kern, en d’autres termes, participe à un audit d’une élection au cours de laquelle il s’est présenté pour deux fonctions publiques distinctes. C’est un conflit d’intérêts. Un candidat qui a été rejeté par les électeurs en 2020 a un intérêt assez évident à saper la confiance dans l’élection de 2020.

Dans un autre incident, une équipe de reporters de CNN a été confrontée à trois hommes dans des tenues qui ressemblaient à des uniformes de police alors qu’un autre homme portant un badge de Cyber ​​Ninjas accusait l’équipe de CNN de «violation de propriété». Les trois hommes en uniforme n’étaient pas, en fait, des policiers.

L’audit, en d’autres termes, repose sur de l’argent noir pour financer un recomptage douteux où les bulletins de vote peuvent être jugés «douteux» pour les raisons les plus minces. Les journalistes, quant à eux, ont un accès limité à l’ensemble du processus. Et ils peuvent apparemment être expulsés pour avoir révélé des informations qui rendent l’audit encore plus suspect.

Que se passe-t-il avec les lampes UV?

Le plus grand mystère qui entoure tout ce cirque est peut-être la raison pour laquelle, exactement, les personnes participant à l’audit font briller des lumières UV sur les bulletins de vote individuels.

Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, un journaliste a demandé à Ken Bennett, un ancien secrétaire d’État républicain qui assure la liaison entre le Sénat de l’Arizona et le processus d’audit, à quoi servent les lampes UV. Sa réponse était loin d’être édifiante.

«Les lampes UV regardent le papier. Et fait partie de plusieurs équipes impliquées dans l’évaluation du papier », a d’abord déclaré Bennett aux journalistes. Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer à quoi sert ce processus, il a répondu: «Personnellement, je ne sais pas.»

Une possibilité est que les lampes UV soient liées à la théorie du complot QAnon. Selon Jen Fifield de la République de l’Arizona, les partisans de QAnon «ont affirmé que l’ancien président Donald Trump et d’autres avaient secrètement filigrané des bulletins de vote par correspondance pour prouver la fraude» peu de temps après les élections de novembre – les lampes UV pourraient donc être destinées à rechercher ces filigranes secrets, qui n’existent pas réellement.

Une autre théorie est que les lampes UV pourraient être utilisées pour scanner les empreintes digitales – certains théoriciens du complot affirment que, si de faux bulletins imprimés à la machine étaient déposés en 2020, ces bulletins n’auraient pas d’empreintes digitales comme un bulletin de vote qui a été manipulé par un électeur réel.

Une troisième théorie, également proposée par Fifield, est que la lumière UV peut être utilisée pour rechercher des signes indiquant qu’un bulletin de vote a été plié.

En tout cas, tout cela est bizarre. Il est peu probable que les républicains exposent ces bulletins de vote à la lumière UV sans aucune raison. Mais personne n’a, du moins pour l’instant, été en mesure d’obtenir une réponse claire sur les raisons pour lesquelles ils le font.

Tout cela est très idiot, mais c’est aussi très effrayant

L’audit du GOP est un spectacle tellement clown qu’il est tentant de le rejeter comme le genre de spectacle trumpien qui retient beaucoup l’attention de la presse mais n’accomplit finalement rien.

Alors que les dirigeants républicains ne peuvent pas répondre à des questions très basiques sur leur audit – comme à quoi servent les lampes UV – un républicain de premier plan a été assez clair sur ce qu’elle espère accomplir une fois l’audit terminé.

«Comment pouvons-nous remettre l’intégrité électorale dans notre système, et ce n’est que de cela qu’il a été question», a déclaré la présidente du Sénat de l’État, Karen Fann, à un animateur de radio local la semaine dernière. Elle a ajouté que le but de l’audit est «d’obtenir des réponses afin que si nous avons des problèmes, nous puissions les résoudre et nous nous assurons que les prochaines élections soient plus sûres, plus propres et se déroulent sans heurts».

Le but apparent de cet audit, en d’autres termes, semble être de trouver des «problèmes» avec le processus électoral de l’État que le GOP peut «résoudre» avec une législation – une législation qui peut ressembler à des lois de suppression des électeurs que les républicains ont déjà adoptées en Géorgie ou en Floride.

Selon le Brennan Center for Justice, les législateurs de l’Arizona ont présenté près de deux douzaines de projets de loi qui visent à rendre le vote plus difficile dans l’État. Cela comprend 14 projets de loi ciblant le vote des absents et un projet de loi strict d’identification des électeurs.

Aucune personne raisonnable ne pouvait prendre au sérieux l’audit du GOP de l’Arizona sur les élections de 2020. Mais le public cible de cet audit n’est pas des personnes raisonnables. Ce sont les partisans les plus inconditionnels de Trump – à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la législature de l’État de l’Arizona.