Audit Monero multisig THORChain terminé | Invezz

Un audit de la mise en œuvre THORChain (RUNE / USD) de Monero (XMR / USD) multisig, qui a été mené par Inference et sponsorisé par Cake Wallet, a été mené à bien. Cake Wallet a demandé à Inference d’auditer l’implémentation Thorchain de Monero multisig, et les résultats sont bons selon un fil Reddit populaire.

Multisig est une partie cruciale du code THORChain

Il y a quelques semaines, Cake Wallet a demandé aux auditeurs d’examiner l’implémentation Monero multigrade de THORChain. C’est une partie cruciale du code THORChain. Il sera utilisé pour stocker le XMR natif qui sert à fournir des liquidités et d’autres fonctions du réseau THORChain.

THORChain est un protocole de liquidité décentralisé, mais son expérience utilisateur est très similaire à celle d’un échangeur instantané centralisé. Les utilisateurs peuvent émettre une commande, comme échanger XMR contre Ethereum (ETH / USD) à une adresse spécifique, puis soumettre le XMR. Le reste de la transaction est effectué par les nœuds. Les utilisateurs n’auront pas besoin d’utiliser un actif encapsulé pour fournir des liquidités XMR, ce qui est un énorme avantage.

THORChain peut fournir l’option DEX pour les appareils mobiles

Selon Cake Wallet, THORChain pourrait fournir une option DEX pour Android et iOS sans compromettre la simplicité de l’expérience utilisateur. Ils ont partagé leur intention d’ajouter la possibilité aux utilisateurs d’ajouter et de supprimer des liquidités directement dans Cake Wallet.

Parmi les modifications apportées à Monero multisig figurent la signature parallèle. Cake Wallet a contacté Inference pour examiner ces changements et d’autres.

Audit réalisé par une équipe hautement qualifiée

L’audit a été supervisé par nul autre que JP Aumasson, qui a audité le code Monero dans le passé. Cela inclut Bulletproofs, Bulletproofs + et CLSAG. L’examen principal a été effectué par Adrian Hamelink et Lucas Meier, membres de son équipe.

Des résultats très prometteurs

L’équipe n’a identifié que deux problèmes de sécurité potentiels à faible impact et a fait cinq observations générales. Les changements nécessaires pour rendre le code plus stable sont relativement simples et directs.

Avant que THORChain puisse utiliser Monero multisig, ce dernier doit corriger son implémentation multisig. Pourtant, les modifications de code concrètes apportées par THORChain ont maintenant été révisées. Cake Wallet ajoutera Monero à THORChain dès que possible. Ils travaillent avec l’équipe Haven pour que cela se produise.

