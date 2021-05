Audit SafeMoon: 9 choses à savoir sur les résultats de SafeMoon CertiK

SafeMoon (CCC:SAFEMOON-USD) a suscité le buzz ces dernières semaines, après avoir gagné du terrain sur les réseaux sociaux et monté en flèche avant le #DogeDay. Il a également généré des allégations d’escroquerie. Compte tenu de tout cela, SafeMoon a demandé un CertiK audit le 21 avril. Les résultats de l’audit SafeMoon sont maintenant prêts et les investisseurs se plongent dans le rapport.

Alors qu’as tu besoin de savoir? En commençant par les bases, SafeMoon est une crypto-monnaie qui a été officiellement lancée en mars 2021 sur la chaîne intelligente Binance. Il a attiré l’attention sur sa promesse de récompenser les détenteurs et de punir les vendeurs, rendant théoriquement son jeton plus stable. Ensuite, des influenceurs comme Lark Davis et War on Rugs se sont attaqués à SafeMoon, appelant à s’interroger sur son pool de liquidités et la nature de ses frais de transaction. Vous pouvez lire notre couverture détaillée des allégations d’escroquerie SafeMoon ici.

Sur cette base, SafeMoon a demandé un audit de CertiK le 21 avril. Pour ceux qui ne sont pas familiers, CertiK est une société de blockchain qui mène des audits de sécurité d’autres blockchains, DApps, portefeuilles et contrats intelligents. Selon son rapport SafeMoon, il a évalué le SafeMoon Smart Contract contre différents types de vecteurs d’attaque. Il a également évalué la base de code ligne par ligne et comparé SafeMoon aux leaders de l’industrie. À partir de là, CertiK a rassemblé des résultats allant de critiques à informatifs, et a proposé comment aborder ces résultats. Il surveillera également si SafeMoon résout ces problèmes.

Alors, qu’a trouvé l’audit CertiK SafeMoon? Plongez ci-dessous.

Résultats de l’audit CertiK SafeMoon

L’audit CertiK a révélé un total de 13 problèmes. Cela se décompose en 0 problème critique, un problème majeur, un problème moyen, quatre problèmes mineurs et sept problèmes d’information. Selon l’audit, le seul problème majeur concerne le risque centralisé dans la fonction addLiquidity. CertiK dit qu’avec le temps, l’adresse du propriétaire accumulera une partie importante des jetons du pool de liquidité. Si le propriétaire est un compte externe (EOA), CertiK affirme que l’ensemble du projet pourrait faire face à de lourdes conséquences. Une chose à noter est que la moitié des frais de vente de 10% va dans le pool de liquidités en l’état actuel des choses. Comme le dit CertiK, étant donné que l’adresse du propriétaire est actuellement susceptible d’accumuler une partie du pool de liquidités, cela signifie que l’adresse du propriétaire collecterait une partie des jetons perdus. Pour résoudre ce problème, CertiK recommande de restreindre la gestion des jetons du pool de liquidité. Il recommande également d’améliorer les privilèges et les rôles pour les rendre plus décentralisés. De plus, CertiK affirme que SafeMoon pourrait adopter des comptes intelligents basés sur des contrats avec des fonctionnalités telles que des portefeuilles à signatures multiples. Ce sont des portefeuilles qui nécessitent deux clés ou plus pour signer et envoyer des transactions. CertiK dit que SafeMoon pourrait introduire un module DAO / gouvernance / vote pour rendre le processus plus transparent et moins risqué. En réponse, SafeMoon affirme que sa structure fondatrice le rend unique par rapport aux autres projets. Plus précisément, il dit qu’il est moins susceptible de commettre une arnaque au tapis en raison des responsabilités juridiques auxquelles son équipe fondatrice est confrontée. SafeMoon déclare également: «Nous avons publiquement exprimé nos objectifs et nos intentions quant aux raisons pour lesquelles nous conserverons la garde du contrat. Ces fonctions permettent à l’équipe SafeMoon d’avoir un contrôle supplémentaire pour continuer à jouer de la stratégie en ce qui concerne la croissance à long terme de la communauté et du projet. »

La ligne de fond

Alors, que devez-vous savoir d’autre?

Pour commencer, CertiK a signalé 12 autres problèmes en plus du problème de risque centralisé. Celles-ci incluent tout, des fautes de frappe dans la base de code au code redondant. Un autre problème notable concerne la fonction swapAndLiquify. Cette fonction divise un solde de contrat en deux moitiés. Le premier est remplacé par BinanceCoin (CCC:BNB-USD) passant par PancakeSwap en utilisant la paire SafeMoon-BNB. Le solde BNB et l’autre moitié du contrat sont ajoutés au pool de liquidité. Selon CertiK, cette fonction laisse actuellement un solde BNB bloqué dans le contrat sans la possibilité pour les utilisateurs de le retirer. CertiK recommande d’ajouter une fonction de retrait ou de distribuer les BNB proportionnellement aux détenteurs.

Cependant, SafeMoon dit qu’il choisit de laisser le code tel quel.

L’essentiel est que CertiK affirme que son audit n’est en aucun cas une approbation ou une approbation. En fait, dans son avertissement, il indique qu’il existe toujours un risque permanent avec les investissements cryptographiques et encourage les investisseurs à faire leur propre diligence raisonnable. SafeMoon a annoncé que l’audit était terminé sur son Twitter, y compris une vidéo de 19 secondes contenant la phrase «CERTIK APPROVED».

Au moment de la rédaction de cet article, les prix de SafeMoon étaient en hausse de 26%.

