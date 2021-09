Auditeur Mailbag Partie 4 ! Plus : la débâcle Gersson Rosas au Minnesota

Verno et KOC se penchent d’abord sur le reportage sur le limogeage soudain du directeur général des Timberwolves Gersson Rosas (0h45) et discutent de quelques-uns des détails de la situation de Ben Simmons à Philly (15h00). Ensuite, nous répondons aux questions des auditeurs sur les Raptors, les joueurs potentiels les plus améliorés et bien plus encore dans notre dernier sac postal de l’intersaison (23h00).

Hôtes : Chris Vernon et Kevin O’Connor

Producteur associé : Sasha Ashall

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple