Audition d’Alejandra Espinoza à Nuestra Belleza Latina

. Alejandra Espinoza a remporté Nuestra Belleza Latina en 2007

Nuestra Belleza Latina a été créée en 2007 en tant qu’émission de téléréalité qui recherchait des femmes belles et talentueuses, “intelligentes et avec grâce et élégance”, et lors de cette première saison, la gagnante était la Mexicaine Alejandra Espinoza, qui continue à ce jour d’être la reine gâtée. du programme Univision.

Dès le début de son parcours à la recherche de la couronne de la première saison de Nuestra Belleza Latina, la Mexicaine, qui l’année précédente avait tenté de conquérir le titre de Nuestra Belleza México sans succès, a brillé par sa beauté et sa sécurité.

La jeune fille alors âgée de 19 ans, a fait son audition dans la ville de Los Angeles, et après avoir fait une très longue file d’heures, elle s’est finalement présentée devant la table des juges, dont faisaient partie à l’époque Osmel Sousa et Piolín Sotelo, qui Ils n’ont pas hésité une seconde à lui donner le vrai laissez-passer.

Notre Beauté Latine 2007 – Alejandra Espinoza

“Bonjour, je m’appelle Alejandra Espinoza, j’ai 19 ans et je viens de Tijuana, en Basse-Californie”, était la phrase avec laquelle la reine de beauté s’est présentée devant le jury, lors de son casting, où elle portait une robe jupe Top sans manches imprimé et noir, même accompagné d’un collier de perles rouges.

La jeune femme a été interrogée par Osmel Sousa sur ce qui la rendait différente, et à partir de là elle a soulevé la question de la confiance en soi.

Les 5 meilleurs moments d'Alejandra Espinoza | Nuestra Belleza Latina 2007

« Votre sécurité est liée à la mise en valeur de votre beauté. Si tu es belle et que tu n’es pas sûre de toi, alors tu n’es rien », a répondu Alejandra très fermement.

Immédiatement après, la jeune femme a fait une scène improvisée d’amour et de conflit avec Piolín Sotelo, et bien qu’elle ait très bien géré les choses, elle n’a pas osé se conformer à la directive du jury de clore le moment par un baiser à son beau.

Auparavant en ligne, en attendant d’être convoquée à son audition, elle a déclaré : “Je pense que je peux le faire, et j’ai vraiment envie d’y entrer”, mais à l’ordre d’embrasser Titi, elle a maintenu qu’elle n’allait pas le faire. il.

Alejandra Espinoza relance son audition NBL | Souvenir d'un rêve, chapitre 1 Le présentateur, dont la carrière a commencé lors de la première saison de Nuestra Belleza Latina, a de nouveau fait face à des auditions il y a 11 ans. Alejandra Espinoza voit pour la première fois la saison complète qui a couronné sa reine dans la web-série Remembering a Dream.

“Je n’ose pas l’embrasser”, a-t-elle déclaré avec beaucoup d’honnêteté et de grâce, faisant éclater de rire le jury, y compris Osmel.

Alejandra, qui après son triomphe en tant que Nuestra Belleza Latina a développé une carrière télévisée réussie, a avoué qu’elle ne s’était pas préparée pour cette audition, mais dès le premier instant, Osmel était ravi d’elle.

“Il me semble qu’il a un visage qui s’inscrit bien à la télévision, alors, vous êtes une belle signature ici”, était la phrase avec laquelle à Zar de la Belleza il a donné le laissez-passer au Mexicain, qui en partant, s’est plongé dans un baiser avec son petit ami d’alors, qui l’attendait à l’extérieur du plateau.

La saison 12 de Nuestra Belleza Latina reviendra en septembre via notre page Facebook Nuestra Belleza Latina En ce moment, que vous pouvez visiter ici, vous pourrez découvrir tous les détails du spectacle et désormais de nombreuses nouvelles et souvenirs intéressants.