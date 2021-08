Audition de Francisca Lachapel à Nuestra Belleza Latina

. Francisca Lachapel a été couronnée Nuestra Belleza Latina en 2015

En 2015, lors de la neuvième saison de Nuestra Belleza Latina, Francisca Lachapel a été couronnée lauréate du concours, dans l’une des décisions les plus applaudies de toute l’histoire de l’émission de téléréalité Univisión.

La belle dominicaine a conquis amis et inconnus dès le premier jour, lors de son audition, où elle a rompu avec tout schéma et a brillé par sa beauté, son charisme, ses talents d’actrice et son courage.

Lors de l’audition pour le concours de beauté, Francisca est d’abord arrivée en jouant le personnage de Mela La Melaza, qui deviendra plus tard aussi célèbre qu’elle, et avec cela, elle a rejoint le jury de casting, composé de Verónica Bastos, Daniel Arenas et Jomari Goyso.

Francisca Lachapel a conquis lors de l'audition de New York pour Nuestra Belleza Latina 2015 Francisca Lachapel a conquis tout le monde à New York et a représenté la République dominicaine avec son grand talent et sa beauté.

“D’Azua au monde, d’ici à Hollywood … que Salma Hayek et Angelina Jolis se préparent, Mayimba est arrivée, oh mon Dieu”, était la phrase avec laquelle la reine dominicaine a fait le premier pas vers son triomphe dans la téléréalité puis sa brillante carrière.

Francisca a montré son talent en faisant une scène d’amour avec Daniel Arenas, dont elle se plaignait d’être avec une autre femme.

Plus tard, et déjà dépouillée du maquillage et de la garde-robe de son personnage, Francisca Lachapel impressionne par sa beauté naturelle, vêtue d’une jupe simple et d’un chemisier à manches longues.

Après le vote du jury et les merveilleux éloges de Jomari, qui lui a dit : « tu n’es pas belle, mais qu’est-ce qui te suit », la jeune femme de New York a reçu le royal pass avec la voix d’Osmel venant d’un bouton qui disait : « Tu es belle signature ici.”

Francisca est venue aux auditions de la NBL et a commencé à rire. La belle Dominicaine a conquis le cœur de Daniel Arenas et a réussi à faire un petit bisou à l'idole de "La Gata".

Le reste appartient à l’histoire, et aujourd’hui Francisca Lachapel, qui a récemment fait ses débuts en tant que mère du petit Gennaro Antonio, aux côtés de son deuxième mari, Francesco Zampogna, a consolidé une noble carrière dans la conduite, qui a fait d’elle l’une des reines les plus aimées. Nuestra Belleza Latina.

“J’ai une histoire qui peut inspirer beaucoup de gens, pouvoir sortir de leur zone de confort, se voir reflété en moi, cela peu importe d’où vous venez, aux situations auxquelles vous pouvez faire face, avec une grande détermination. et volonté, tu peux dessiner ton destin », a commenté la gentille reine, après avoir décroché sa passe royale à l’audition. “Et je sais que je peux inspirer, et c’est pourquoi je voudrais être la reine de Notre Beauté Latine.”

Francisca Lachapel a été couronnée nouvelle reine de Nuestra Belleza Latina 2015 Après avoir parcouru un long chemin, la candidate dominicaine a été couronnée reine de Nuestra Belleza Latina.

Et en parlant de ce qu’elle avait pour remporter la couronne à l’époque, Francisca n’a pas hésité à répondre : “Je pense que ce qui me rend différente, c’est que je suis une fille normale. Je ne viens pas ici avec des poses, ou avec un personnage que je veux que les autres voient. Je veux que les gens réfléchissent simplement sur moi et voient la fille simple… la Francisca que je suis ».

“La couronne de Nuestra Belleza Latina pour moi signifie une opportunité, car gagner cette couronne vous ouvre déjà les portes pour avoir l’avenir que vous voulez, un avenir extraordinaire, et c’est ainsi que je le vois”, a conclu Francisca à l’époque.