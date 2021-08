Audition de Marisela Demontecristo Notre Beauté Latine

. Marisela Demontecristo a été couronnée Nuestra Belleza Latina en 2013

Le 19 mai 2013, la Salvadorienne Marisela Demontecristo a été couronnée gagnante de la septième saison de Nuestra Belleza Latina, mais son histoire dans la série a commencé il y a des mois, lorsqu’elle a assisté à des auditions pour la série.

La belle salvadorienne, qui a émigré de son pays avec sa famille alors qu’elle n’avait que 10 ans, a vécu en 2013 dans la ville de Las Vegas, et a étudié la communication à l’université, a entendu l’appel à rejoindre l’émission de téléréalité et était convaincue qu’elle pourrait obtenir un quota pour participer.

L’éventuelle Nuestra Belleza Latina 2013 a raconté que son audition était une véritable odyssée pour elle, car vivant à Las Vegas, la ville la plus proche pour auditionner était la ville de Los Angeles, où elle est arrivée en voiture, après plusieurs heures.

Marisela Demontecristo nous raconte les détails de son audition pour Nuestra Belleza Latina 2013

«Mais pour me préparer, j’ai dû aller à Las Vegas là-bas. J’ai dû voyager six heures. C’était compliqué, j’ai dû attendre en ligne depuis le petit matin, endurer le froid et la faim, mais ça en valait la peine », a commenté l’ancienne reine de beauté en parlant de son audition, dans une vidéo que nous partageons dans cette story.

Et bien qu’il y ait reçu son premier laissez-passer pour continuer à avancer dans la compétition, à cette occasion, cela ne signifiait pas la fin, puisque son casting n’était pas devant les juges mais devant les membres de la production de l’émission, il a donc dû faire un autre voyage, cette fois à la Cité du Soleil, pour rencontrer en tête à tête les jurys qui confirmeraient leur royal pass au concours.

“J’étais très heureux et très excité d’auditionner et de voir les juges, mais je n’ai tout simplement pas rencontré les juges à ce moment-là (à Los Angeles). (Pour rencontrer) les juges, je devais aller au casting de Miami », s’est rappelé Marisela, qui en plus de remporter Nuestra Belleza Latina, a représenté des années plus tard le Salvador dans Miss Univers.

Marisela Demontecristo a été couronnée Nuestra Belleza Latina 2013

Et à propos de cette première fois qu’elle a vu en personne Lupita Jones, Osmel Sousa et Julian Gil, Marisela, devant qui elle a défilé dans un biki blanc et a ensuite dû faire un certain nombre de présentations télévisées, la reine a déclaré: “Quand j’ai vu les juges par La première fois au casting de Miami, j’étais super nerveuse. Ils m’ont mis devant eux pour faire un reportage, et ils m’ont demandé d’improviser. Rodner était là, et je devais continuer ce qu’il avait commencé, mais l’improvisation a bien fonctionné, mais la nervosité était perceptible. Ils m’ont donné le laissez-passer et je suis entré dans la maison ».

"Tu ne m'aimais pas", Marisela de Montecristo, NBL 2013, face à Julián Gil | NBL El Reencuentro La Salvadorienne a été un exemple d'amélioration, car depuis son arrivée à Nuestra Belleza Latina, elle a toujours travaillé pour un avenir meilleur pour ses proches. Marisela a rappelé les moments difficiles qu'elle a vécus et combien il était difficile d'affronter les juges chaque dimanche, en particulier Julián Gil, de qui elle a assuré n'avoir jamais reçu de

Fait curieux, il faut se rappeler que Marisela a dû improviser une nouvelle dans laquelle elle assurait qu’Osmel Sousa avait demandé à Lupita Jones de se marier et qu’ils allaient se marier, ce qui a provoqué des rires entre les deux juges et a rapidement fait Osmel Sousa lance sa phrase tant attendue : “Tu es belle, signe ici”.

Marisela a remporté le spectacle, après s’être lancée dans le public avec sa beauté et l’histoire de sa vie qu’elle a partagée, montrant que malgré son origine dans une famille très pauvre, elle a réussi à réaliser son rêve.

Notre beauté latina, Marisela Demontecristo, est retournée au Salvador pour remplir une promesse

Marisela Demontecristo a remporté le concours 2013 avec plus de 10 millions de voix, tandis que la deuxième place est revenue à la dominicaine Audris Rijo, qui a obtenu plus de 7 millions de voix.