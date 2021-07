Audition du Congrès sur la cryptographie axée sur la frénésie du marché

Juridique & Réglementaire

« America on FIRE » : audience du Congrès sur la cryptographie axée sur la frénésie du marché

Les crypto-monnaies ont de nouveau été au centre de l’audition d’un sous-comité du House Financial Services Committee le 30 juin.

Dès le départ, le Congrès a été assez clair sur ses bases avec l’audience intitulée « L’Amérique sur le « FEU » : la frénésie cryptographique mènera-t-elle à l’indépendance financière et à la retraite anticipée ou à la ruine financière ? »

Au lieu de la crypto elle-même, l’audience était davantage axée sur les choses de surface, en particulier le commerce.

Ces audiences du Congrès sont assez démoralisantes pour ceux d’entre nous qui travaillent sur la politique américaine de cryptographie. Il y a de vrais problèmes d’importance stratégique nationale à résoudre – d’énormes opportunités sur lesquelles capitaliser – mais nous sommes toujours bloqués sur des critiques et des distractions de surface. Épuisant. – Jake Chervinsky (@jchervinsky) 30 juin 2021

Le représentant Tom Emmer (MN-6) était apparemment optimiste sur la cryptographie, mettant l’accent sur l’innovation technologique et sur la façon dont c’est l’avenir de la finance. Le manque de réglementation fait que les gens hésitent à participer, et les entrepreneurs américains sont absents, a-t-il déclaré.

Un autre partisan était le représentant Warren Davidson (OH-8), qui a parlé de contrer la Chine, qui construit l’outil de surveillance le plus effrayant de l’histoire, en exploitant le potentiel de cette technologie.

Le représentant Brad Sherman (CA-30) est resté aussi baissier sur la cryptographie, qui, selon lui, est appréciée des fraudeurs fiscaux. Selon lui, la loterie californienne ferait un meilleur « pari » que la blockchain.

« La crypto-monnaie est quelque chose sur laquelle vous pouvez parier, mais si les gens veulent avoir l’esprit animal pour prendre des risques, je préférerais qu’ils investissent sur les marchés boursiers pour soutenir la création d’entreprises américaines, ou la loterie californienne pour soutenir les écoles de mon état. . “

Au représentant Al. Green (TX-9), la crypto lui rappelle la crise financière de 2008. “J’ai une certaine consternation, et ma consternation émane de 2008”, a-t-il déclaré en parlant du plan de sauvetage de 700 milliards de dollars contre lequel il avait voté à l’époque.

« J’ai appris une leçon importante. Faites ce que vous pensez être dans le meilleur intérêt de vos électeurs, même s’ils ne sont pas d’accord.

Mais comme l’a souligné Mike Novogratz de Galaxy Digital dans une récente interview, la dernière baisse de 50 % à 75 % dans le secteur des crypto-monnaies s’est produite sans équipe de protection contre le plongeon, et les poursuites comme dans la finance traditionnelle et le système ont fonctionné comme il était censé le faire.

“J’ai donc vu ces trois dernières semaines comme un test incroyable et un test réussi pour l’ensemble de l’écosystème crypto.”

Du côté du marché des crypto-monnaies, Peter Van Valkenburgh, directeur de la recherche au Coin Center, a témoigné.

Commentant la consommation d’énergie, il a expliqué que “le secteur financier traditionnel utilise environ cinq fois plus d’énergie que Bitcoin”, ajoutant que la consommation d’énergie de Bitcoin n’évolue pas par transaction.

Parlant de la beauté des registres peer-to-peer, il partage que “ce n’est pas une norme exclusive d’une entreprise” et nous montre que les transactions ne sont “pas censurées par un tiers ou un gouvernement qui veut contraindre certaines transactions ou bloquer certaines transactions.”

“Pour chaque transaction que nous voulons bloquée, il y a une transaction que nous devrions célébrer parce qu’elle est imparable.”

