Audition Maribel de Santiago à Nuestra Belleza Latina

De nombreux candidats sont passés par le casting de Nuestra Belleza Latina au cours des 11 saisons au cours desquelles le spectacle Univisión a eu lieu. Et bien qu’à chaque saison, les juges aient donné leur « non » retentissant à toutes sortes de femmes, l’une des candidates au concours qui est restée dans la mémoire et le cœur des téléspectateurs était Maribel de Santiago.

La jeune fille de 27 ans a concouru à Nuestra Belleza Latina, en 2011, et pour conquérir le vrai col, elle a fait l’impossible, étant dans tous les castings que le concours a menés à Los Angeles, Porto Rico, New York, San Antonio, Chicago et la ville de Miami.

Avec beaucoup de grâce et une personnalité authentique, mais selon les juges, sans avoir l’allure d’une reine qu’ils recherchaient, et dont ils sont venus à qualifier de « loquita », pour se présenter aux auditions avec carton, et poupées, Maribel de Santiago a été rejetée 5 fois.

L'EXEMPLE DE MARIBEL DE SANTIAGO À NUESTRA BELLEZA LATINA 2011

“Mais ma fille, es-tu encore là?”, tu aurais dû venir à ce casting », étaient quelques-unes des phrases que la Mexicaine devait entendre à chaque fois qu’elle recevait un « non » pour une réponse.

Mais montrant qu’elle était une femme voulant atteindre son objectif, Maribel, qui a avoué qu’avant le concours elle avait travaillé dur pendant un an pour économiser l’argent nécessaire pour aller au casting qui était nécessaire, au final elle a accompli sa mission à Miami .

Osmel : Maribel de Santiago ne sait même pas marcher Souvenons-nous de cette passerelle de terreur où Osmelito a raconté à Maribel que c'était comme l'histoire du cafard : il ne peut plus marcher. Aie!

“Mon plan est de continuer à me battre jusqu’à la prochaine audition, jusqu’à ce que je convainque les juges”, était l’une des déclarations de la belle candidate, avant d’atteindre le dernier moment et, après un relooking ordonné par les juges : Carlitos Calderón, Lupita Jones et Osmel Sousa, la jeune femme a finalement reçu le laissez-passer.

“Tu n’es pas si belle, mais signe ici”, a dit Osmel au Mexicain, qui, au milieu de son bonheur, a étreint et embrassé Osmel avec une grande sympathie.

PRÉSENTATION DE NOTRE BEAUTÉ LATINE 2011

La jeune fille a non seulement obtenu le pass royal pour atteindre le groupe des demi-finalistes, mais a également avancé jusqu’au Royal Mansion, où elle faisait partie du groupe de 12 candidats choisis et là, elle s’est avancée avec une grande force, volant l’affection et le soutien du public, qui chaque fois qu’elle était menacée, la sauvait massivement.

Malheureusement pour elle, les juges l’ont éliminée avant qu’elle ne puisse atteindre le dernier groupe de six finalistes, et elle a quitté la compétition fière d’avoir combattu pour la couronne, qui a finalement été remportée par Nastassja Bolivar.

Our Latin Beauty 2011- Episode 1

Maribel de Santiago était à la huitième place, et bien qu’elle n’ait pas remporté le titre de Nuestra Belleza Latina, elle a sans aucun doute été l’un des grands exemples qu’avec de la persévérance, vous pouvez vous battre pour vos rêves.