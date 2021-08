Audius (AUDIO) rejoint TikTok pour engager plus de fans | Invezz

in

La plate-forme de streaming musical basée sur Blockchain d’Ethereum et Solana, Audius (AUDIO / USD) s’est associée à TikTok pour stimuler l’engagement des fans.

L’annonce a noté que les utilisateurs pourront télécharger des pistes et les partager sur TikTok. Le PDG d’Audius, Forrest Browning, a déclaré que l’association garantit que les utilisateurs peuvent télécharger et partager de la musique facilement et rapidement.

Il a également affirmé que la plupart des utilisateurs ne savent pas que la nouvelle fonctionnalité implique la technologie Blockchain.

L’association offrira plus d’opportunités aux utilisateurs

La collaboration est la première fois qu’une plate-forme de streaming permettra un partage direct avec TikTok. Browning, qui est proche de certains des membres de haut niveau de TikTok, a déclaré que le partenariat donnerait aux artistes Audius la possibilité d’accroître encore leur exposition.

Lancé en 2018, Audius est devenu la plus grande application Blockchain décentralisée pour le consommateur à distance. La plateforme compte désormais plus de 100 000 artistes, dont deadmau5 et Skrillex.

En plus de son accord avec TikTok, la société a également collaboré avec le Solana Creator Fund car elle prévoit d’attirer plus de musiciens sur sa plate-forme.

Offrir la possibilité d’engager plus de fans

Audius répond aux besoins des futurs musiciens qui souhaitent utiliser la plateforme pour toucher un large public. Et comme TikTok, la plateforme n’a aucun programme de redevances pour les musiciens. Au contraire, cela leur offre la possibilité d’attirer plus de fans et de s’établir en ligne.

Audius profitera de l’énorme base de fans de TikTok, qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois.

L’intégration permettra aux utilisateurs d’exporter des chansons vers TikTok en un seul clic, en utilisant les fonctions du protocole. Les deux plateformes espèrent que la collaboration sera encore consolidée dans la croissance rapide qu’elles connaissent actuellement.

