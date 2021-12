Audius construit une station de radio dans le métaverse

Un jeudi matin calme à DeFi Land, une tour de radio FM a été érigée au milieu d’un paysage de granges et de champs de maïs. Son achèvement a apporté le don de la musique à un monde qui n’a connu rien de plus que les sons pastoraux de la moisson virtuelle.

La tour est le résultat d’un récent partenariat entre DeFi Land et Audius, une plateforme de streaming musical construite sur les blockchains Ethereum et Solana.

La mise à niveau permet aux utilisateurs de diffuser n’importe laquelle des millions de chansons de la bibliothèque Audius tout en jouant au jeu, et arrive juste à temps pour le lancement public de DeFi Land, qui devrait être annoncé dans les semaines à venir.

DeFi Land, dont le gameplay enseigne aux joueurs les concepts de la finance décentralisée grâce à la simulation agricole, a levé un financement de 4,1 millions de dollars en septembre dirigé par Animoca Brands et Alameda Research.

Le partenariat est le dernier effort d’Audius pour amener son modèle musical symbolique au grand public. Le service s’inspire davantage de SoundCloud que d’Apple Music ou de Spotify, permettant aux utilisateurs de télécharger leur propre musique monétisée via des jetons au lieu de redevances.

Audius a levé un financement de 5 millions de dollars en septembre dirigé par les incontournables Katy Perry, Pusha T et The Chainsmokers.

« Avec DeFi Land, nous partageons une nouvelle façon de s’impliquer dans la finance décentralisée, une nouvelle approche de l’espace », a déclaré le fondateur de DeFi Land, DFL Erwin, dans un communiqué de presse. « Des intégrations comme celles-ci sont très précieuses pour une adoption massive car elles offrent une expérience utilisateur unique pour une participation plus facile et plus conviviale, et nous sommes impatients de voir ce qui va suivre. »