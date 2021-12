Audius installera la première station de radio construite sur le métaverse

Pour Angel Di Matteo @shadowargelLa tour radio sera une construction parfaitement visible et mettra sa vaste bibliothèque musicale à la disposition de tous les utilisateurs vivant dans le métaverse DeFi Land.

S’il existe déjà une marque de chaussures exclusivement conçue pour le métaverse, pourquoi ne pas penser à la première radio qui fonctionne sur des terrains virtuels ?

En pensant à cette prémisse, la plate-forme de transmission de musique qui opère sur les réseaux Ethereum et Solana, Audius, a annoncé la construction d’une tour de radio virtuelle spécialement dirigée pour le métavers de DeFi Land, il s’agit d’une installation parfaitement visible dans la terre virtuelle. , qui fournira ses services aux personnes qui font la vie au sein dudit écosystème.

Audius et DeFiLand s’allient pour amener la musique dans le métavers

La construction de ladite tour intervient après un accord entre les équipes Audius et DeFi Land, avec lequel les utilisateurs dudit métaverse pourront reproduire n’importe laquelle des chansons disponibles dans la bibliothèque musicale fournie par la plate-forme respective, la rendant ainsi beaucoup plus agréable. .. leurs jeux.

En tant que tel, DeFi Land est un métavers dont le gameplay vise à enseigner aux utilisateurs l’agriculture et la finance décentralisée, qui devrait lancer sa plateforme au grand public dans les semaines à venir. Le projet a obtenu un financement de 4,1 millions de dollars US lors d’un tour de table auquel Animoca Brands et Alameda Research ont participé en tant qu’investisseurs principaux.

Pour sa part, Audius a gagné en pertinence au sein de l’écosystème crypto pour sa proposition de tokenisation du secteur de la musique, qui propose une proposition similaire à SoundCloud par opposition à ce qu’offrent Apple Music ou Spotify.

Concernant cette alliance, le fondateur de DeFi Land, DFL Erwin, a commenté :

« Avec DeFi Land, nous partageons une nouvelle façon de participer à la finance décentralisée, une nouvelle vision de l’espace. Des intégrations comme celles-ci sont inestimables pour une adoption massive car elles offrent une expérience utilisateur unique pour une participation plus facile et plus conviviale, et nous sommes impatients de voir la suite. «

La montée du métaverse

Cette publicité, considérée peut-être comme une curiosité ou une excentricité de la part d’étrangers, représente certainement comment le métavers a attiré des fournisseurs de divers produits et services pour recréer/réimaginer des modèles commerciaux dans ce nouvel écosystème.

En ce sens, la commercialisation de terrains virtuels sur certaines plateformes est déjà un succès, justement face aux attentes de développement de ces espaces pour favoriser diverses constructions.

Si ce qui précède attire l’attention, ces derniers temps la première marque de chaussures virtuelles exclusivement conçues pour le métaverse a été lancée, mieux connue sous le nom de « Space Runners ». Chaque exemplaire sera vendu sous forme de NFT et tous fonctionneront sur le réseau Solana.

Pendant ce temps, les attentes semblent être fixées sur Facebook, désormais appelé Meta, qui a frappé la table en annonçant il y a quelques semaines son intention de lancer le métaverse au cours des prochaines années. Reste à voir quelles autres propositions émergeront à la lumière de cette annonce, et si ce concept parvient vraiment à être attractif et innovant pour le grand nombre d’utilisateurs qu’il vise.

