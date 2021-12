Audoo réalise une levée de fonds de plus de 9,5 millions de dollars avant la série B « significative »

Paul McCartney, dont la société d’investissement MPL Ventures a soutenu Audoo, s’est produit aux Pays-Bas en 2009. (photo : Eddie Janssens)

Environ 13 mois après avoir bouclé une série A d’environ 6,87 millions de dollars (5,2 millions de livres sterling), la start-up londonienne de technologie musicale Audoo a obtenu 9,51 millions de dollars supplémentaires (7,2 millions de livres sterling) via « un cycle de financement de pré-série B ».

Audoo a annoncé cette dernière augmentation de plusieurs millions de dollars – ainsi que des plans pour « une série B importante » – aujourd’hui, via un communiqué officiel qui a été envoyé par e-mail à DMN. L’investisseur existant Edinv (un « single family office investissant dans le monde entier dans toutes les classes d’actifs et tous les secteurs de l’industrie », selon son site Web) a dirigé le cycle de pré-série B, qui a également bénéficié du soutien du centre créatif Tileyard London et de la société d’investissement MPL Ventures de Paul McCartney.

Audoo, trois ans, a maintenant levé un total de près de 18,50 millions de dollars (14 millions de livres sterling), selon la publication, y compris le capital de Björn Ulvaeus d’ABBA. La startup prévoit d’affecter la tranche d’environ 9,51 millions de dollars à la poursuite de « la croissance sur de nouveaux marchés au fur et à mesure de son expansion en Europe, en Amérique du Nord et dans les régions APAC », tandis que la série B susmentionnée est prévue « pour la mi-2022 ».

S’adressant à l’augmentation de la pré-série B de son entreprise dans un communiqué, le fondateur et PDG d’Audoo, Ryan Edwards, a adopté un ton optimiste concernant le rôle de la technologie dans l’espace d’identification des chansons.

« Nous sommes fiers d’avoir obtenu encore plus d’investissements dans le cadre de notre mission visant à garantir que les artistes sont payés équitablement après des décennies d’absence en raison de processus obsolètes », a déclaré Edwards, directeur non exécutif de Findr. « La mission est tout pour nous, et le soutien continu de nos héros musicaux comme Björn nous aide davantage à concrétiser notre vision à l’échelle mondiale.

« Nous nous engageons à fournir les données les plus précises pour la performance publique aux PRO et aux CMO du monde entier, et ce dernier investissement nous aidera à accélérer notre expansion internationale dans des territoires clés à travers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’APAC », a poursuivi Edwards, fondateur Audoo après avoir omis de recevoir des redevances d’interprétation publique pour l’une des chansons de son groupe.

Le reste de la version concise d’Audoo se concentre principalement sur le « Audoo Audio Meter » breveté de l’entité – « un petit appareil enfichable prêt à être inséré dans une prise électrique standard, qui surveille en toute sécurité la musique que les locaux (comme un bar, une salle de sport ou un magasin) ) jouent », indique le document.

Et après avoir souligné les écueils liés aux méthodes actuelles d’identification des morceaux joués dans les établissements publics, le message d’annonce précis d’Audoo rappelle que la musique reconnue par l’appareil « n’est jamais enregistrée, stockée ou transmise, donc aucune information personnelle identifiable (PII) est toujours capturé, garantissant la conformité au RGPD à tout moment.

Au lieu de cela, les morceaux sont « identifiés par la technologie propriétaire d’Audoo », selon le texte, « puis comparés à une bibliothèque de plus de 75 millions de chansons, pour signaler la version exacte de la chanson diffusée ». Le conseil d’administration d’Audoo comprend d’anciens dirigeants de BMG, BMI et Spotify, en plus du président de l’Ivors Academy Trust, Cliff Fluet, et du directeur chevronné Chris Herbert.