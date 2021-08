Audrey, la fille de Tim McGraw et Faith Hill, n’a pas eu à aller bien loin pour faire ses débuts d’actrice

La fille de Tim McGraw et Faith Hill, Audrey McGraw, a fait ses débuts d’actrice cette semaine, et elle n’a pas eu à aller très loin pour avoir la chance de montrer ses talents. Le jeune homme de 19 ans peut être vu dans le nouveau clip de McGraw pour “7500 OBO”, qui est sorti vendredi. La vidéo a été publiée une semaine après que les parents d’Audrey ont obtenu leurs plus grands rôles d’acteur à ce jour dans le prequel de Yellowstone de Paramount + 1883.

Dans la vidéo, un homme décide de vendre son camion car cela lui rappelle trop une vieille flamme. Cependant, la vidéo est racontée du point de vue d’une adolescente, interprétée par Audrey, qui a le cœur brisé après le départ de son propre amour. La vidéo a été réalisée par Alexa et Stephen Kinigopoulos et est la première de McGraw depuis 2018, rapporte PEOPLE. “7500 OBO” figurera sur le nouvel album de McGraw, Here on Earth, sorti en août 2020. L’album comprend également les singles “I Called Mama” et “Undiveded”.

Lors d’une première interview sur YouTube, McGraw a déclaré que les réalisateurs avaient eu l’idée de lancer Audrey dans la vidéo car il n’y aurait jamais pensé. “C’est en quelque sorte la première fois que nous plaçons Audrey au milieu d’une vidéo et vous l’avez suggéré”, a déclaré McGraw. “Mais alors, quand j’ai continué à lire le traitement… elle était la seule personne à laquelle je pouvais penser.” Hill et McGraw sont également parents de filles Gracie, 24 ans, et Maggie, 23 ans.

Bien que McGraw et Hill aient connu un succès incommensurable dans le monde de la musique country, les deux ont trouvé un autre défi à relever. La semaine dernière, le couple a été choisi en 1883, la prochaine série prequel de Tyler Sheridan à Yellowstone pour la plate-forme de streaming Paramount +. Ils incarneront James et Margaret Dutton, ancêtres du personnage de Kevin Costner à Yellowstone, John Dutton. Sam Elliott sera également la vedette de la série en tant que cow-boy Shea Brennan.

“C’est vraiment un travail de rêve”, a déclaré McGraw dans un communiqué la semaine dernière. « Taylor a trouvé un moyen de raconter des histoires qui crée brillamment ces drames épiques et ces sagas familiales avec tant de profondeur et de créativité. Les Duttons sont des personnages formidables et c’est tellement excitant de pouvoir leur donner vie. En tant qu’enfant qui grandit à cheval, vous pensez à des emplois de rêve comme celui-ci et je suis tellement excité de travailler avec ce casting et cette équipe incroyables.

McGraw a joué dans plusieurs films, dont The Blind Side, Country Strong, Tomorrowland, The Shack et Flicka. Ce sera son premier rôle principal dans une série télévisée. Hill a joué dans le film 2017 Dixieland et le remake de 2004 de The Stepford Wives. Aucune date de sortie n’a été fixée pour 1883, mais la saison 4 de Yellowstone devrait commencer plus tard cette année sur le réseau Paramount.