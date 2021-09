Audrey Roloff célèbre le grand jalon de sa fille

Little People, Big World alun Audrey Roloff partage une étape importante que sa fille Ember vient de célébrer. Sur Instagram, Audrey a posté des photos d’Ember de son premier jour d’école. Les adorables clichés présentaient même un moment amusant de photobomb du jeune fils d’Audrey, Bode. Audrey partage Ember et Bode avec son mari, Jeremy Roloff. Le couple attend également son troisième enfant en novembre.

Audrey a posté plusieurs photos d’Ember posant devant leur maison avec une pancarte indiquant “Le premier jour d’école d’Ember”. Le signe montrait également son âge, 4 ans, et la date, le 14 septembre. Le premier jour d’école d’Ember l’a vue enfiler une robe rose, des bottes de cowboy marron et des tresses. À côté des photos, Audrey a écrit : « L’excitation était à son plus haut niveau dans notre maison ce matin !

Audrey a également souligné que son fils avait fait une apparition sur les photos. Alors qu’Ember posait avec sa pancarte du premier jour d’école, Bode s’est également assuré de faire le tour des photos. Bode pouvait être vu furtivement par une fenêtre à côté de la porte d’entrée de la maison. Les fans n’ont pas pu s’empêcher de rire des bouffonneries du petit. La star de Marié à First Sight, Jamie Otis, a même écrit : “Ce sont les petits frères le visage froissé dans la fenêtre derrière elle qui le font pour moi !”

Alors qu’Audrey et Jeremy grandit, l’aîné des enfants, ils auront bientôt un autre Roloff à élever. En juillet, le couple a révélé qu’ils attendaient leur troisième enfant ensemble. La paire a partagé que leur petit « tie-break » arrivera en novembre. Audrey et Jeremy se sont mariés en 2014. Ils accueillent leur premier enfant, leur fille Ember Jean, en septembre 2017. Ils accueilleront ensuite leur fils Bode en janvier 2020. Quelques mois avant, Audrey et Jeremy annoncent qu’ils agrandissent leur famille. La maman de deux enfants a posté un message spécial sur Instagram concernant la maternité. Le jour de la fête des mères, elle a adressé un message émouvant aux mères de sa vie.

“La fête des mères était si douce cette année avec ma mère, ma belle-mère et les petites bénédictions qui ont fait de moi une maman”, avait-elle écrit à l’époque. “Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que ma mère a enseigné et continue de m’enseigner. La vie ne vient pas avec un manuel mais plutôt avec les mamans [winky face emoji] Et ma mère a été bien plus qu’un manuel pour moi. C’est une « pas comme ça » et un bel exemple de tout ce que je désire être en tant que maman.”