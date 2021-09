Audrey Roloff montre un bébé en pleine croissance sur des photos de 34 semaines

Audrey Roloff va de l’avant alors qu’elle arrive aux dernières semaines de sa troisième grossesse. L’alun de Little People, Big World a montré son baby bump de 34 semaines avec une nouvelle séance photo sur Instagram mercredi, posant dans des leggings noirs et un soutien-gorge assorti tout en berçant son ventre dans diverses poses. “Enfin, j’ai pris quelques photos de la bosse🤰🏼”, a-t-elle légendé.

“34 semaines avec ce précieux bébé mystérieux que nous avons hâte de rencontrer🤗”, a-t-elle poursuivi à propos du petit qu’elle attend avec son mari Jeremy Roloff. “Pour Ember, tu es déjà ‘petite soeur’… mais maman pense qu’il y a un autre petit garçon là-dedans… On verra.” Audrey et Jeremy, qui partagent également leur fille de 4 ans, Ember et Bode, 1 an, ont choisi plus tôt dans leur grossesse de ne pas connaître le sexe de leur plus jeune, dont ils ont annoncé en juillet qu’ils rejoindraient leur famille. Le couple a même qualifié en plaisantant le bébé à naître de « bris d’égalité » entre les garçons et les filles.

Pendant ce temps, la grande sœur Ember a fait d’énormes progrès. Audrey a fièrement partagé des images de son aînée faisant du vélo avec confiance à l’âge de quatre ans à peine, en écrivant: “A 4 ans et apprend à faire du vélo sans roues d’entraînement en 5 minutes🤯 Elle est passée directement de la draisienne à ça ! … Je [definitely] devenir un peu ému en la regardant cependant… pourquoi cela la fait-elle paraître si vieille ?!”

Les Roloff ne prévoient pas de s’arrêter avec trois enfants pour agrandir leur famille. “Ce n’est actuellement PAS le plan”, a précédemment répondu Audrey à un adepte des réseaux sociaux, Jeremy ajoutant en plaisantant: “Notre famille s’agrandit! Peut-être que je peux convaincre Audrey d’acheter une mini-fourgonnette maintenant?” Quant à savoir si cette famille reviendrait à la télé-réalité après avoir quitté Little People, Big World en 2018, Jeremy a déclaré à Us Weekly en janvier que ce n’était pas dans les cartes.

“Nous sommes tellement reconnaissants pour l’opportunité que nous a donnée l’émission familiale, mais être capable d’exploiter cette énergie et de faire ce que nous faisons maintenant nous donne tellement plus de but dans la vie [and] passion », a-t-il déclaré. « Pour revenir à la réalité, la télévision ressemble à un pas dans l’histoire à ce stade. et qu’ils ont même été en contact avec “de nombreuses sociétés de production” pour éventuellement lancer leur propre émission.