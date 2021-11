Audrey Roloff partage une mise à jour majeure sur la grossesse

La star de Little People, Big World, Audrey Roloff, attend son troisième enfant avec son mari Jeremy Roloff. Le couple s’attend à rencontrer leur bébé d’un jour à l’autre. Vendredi, Audrey a dit à ses abonnés sur Instagram qu’elle avait dépassé sa date d’échéance.

Audrey a posté plusieurs photos afin de partager cette dernière mise à jour avec ses fans. Elle a inclus une photo d’elle tenant ses deux enfants, Ember, 4 ans, et Bode, 1 an, et quelques clichés montrant son ventre rond. Dans sa légende, elle a écrit qu’elle avait « officiellement atteint » les dates d’échéance de ses trois grossesses. Alors qu’elle avait le pressentiment que son troisième bébé serait arrivé plus tôt, ils « attendent toujours patiemment son arrivée! » Audrey a ajouté: « sache que tu es gentil et confortable là-bas bébé, mais nous sommes tous prêts à nous mettre à l’aise avec toi à l’extérieur chaque fois que tu es prêt. »

Audrey et Jeremy ont annoncé qu’ils attendaient leur troisième enfant en juillet. Les anciens de Little People, Big World ont posté une vidéo de l’échographie d’Audrey. Jeremy a sous-titré la vidéo en plaisantant : « Notre famille s’agrandit ! Peut-être que je peux convaincre Audrey d’acheter un minibus maintenant ? » Audrey a également partagé un message à côté du clip, écrivant: « Nous sommes sur le point d’être une famille de 5! Notre petit bris d’égalité arrive en novembre! »

Tout au long de sa grossesse, Audrey a expliqué qu’elle et Jeremy attendaient la naissance du bébé pour découvrir leur sexe. « Bumpin’ à travers les mois dans le temps puisque je n’ai presque rien partagé de cette grossesse ici », a écrit Audrey fin juillet à côté de photos de son baby bump en pleine croissance. « Je n’arrive pas à croire que j’ai déjà 6 mois ! Et non, nous ne découvrirons pas le sexe tant que bébé n’est pas là cette fois… Alors votez : garçon ou fille ? »

Jeremy et Audrey se sont rencontrés en 2010 dans la région de Portland. Ils ont été organisés à un rendez-vous à l’aveugle par des amis communs. Les anciennes stars de la télé-réalité n’ont pas commencé à s’entendre, car elles ont eu une amitié à distance pendant environ deux ans avant que leur relation ne devienne romantique. Le couple s’est marié en septembre 2015, cinq mois après leurs fiançailles. Selon Good Housekeeping, ils se sont mariés à Roloff Farms, avec Jeremy disant à sa femme dans ses vœux: « Commencer une vie avec toi et vivre des années, c’est ce pour quoi j’ai été construit. Audrey Mirabella Botti, enfin, je te fais mienne . »