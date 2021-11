Audrey Roloff, star de « Little People, Big World », montre son corps post-bébé 1 heure après l’accouchement

Little People, Big World alun Audrey Roloff a donné naissance à son troisième enfant avec son mari Jeremy Roloff, un fils nommé Radley Knight, le lundi 8 novembre. La star de télé-réalité a documenté une grande partie du processus d’accouchement à domicile sur Instagram, et jeudi elle a partagé un selfie miroir sur son histoire Instagram montrant à quoi ressemblait son corps une heure après l’accouchement. « Selfie miroir post-partum d’une heure », a-t-elle légendé la photo de son ventre distendu. « Dieu a fait de nos corps des choses miraculeuses comme apporter la vie au monde. »

La mère de trois enfants a partagé la nouvelle de son accouchement sur Instagram le lendemain, partageant que son travail s’était déroulé sans problème majeur. « Bienvenue dans le monde Radley Knight Roloff », a écrit l’ancienne star de TLC, 30 ans. « Nous sommes si reconnaissants à Dieu d’avoir répondu à tant de prières spécifiques concernant ce travail et cet accouchement. » Radley est venu au monde à 6h32, pesant 9,1 livres. après un processus de livraison en douceur. « Un mot que j’avais prié pour cette naissance était » harmonie « », a poursuivi Audrey. « Et ce fut vraiment l’une des expériences les plus harmonieuses. »

Le mari d’Audrey, Jeremy, l’a félicitée pour avoir montré « une force et une reddition immenses » pendant le processus d’accouchement, jaillissant: « Je suis complètement étonné par elle. » Il a poursuivi sa propre annonce: « La maison Roloff est en bonne santé et pleine de joie, merci à tous pour les prières et les vœux. Bravo à Radley! »

Audrey et Jeremy ont annoncé qu’ils attendaient le bébé numéro trois en juillet. « Nous sommes sur le point d’être une famille de 5 ! » la personnalité de la réalité a sous-titré une vidéo avec son mari, 31 ans, et leurs enfants – sa fille Ember, 4 ans, et son fils Bode, 22 mois. « Notre petit tie-break arrive en novembre ! » Juste deux jours avant la naissance de Radley, Audrey s’est rendue sur Instagram pour marquer officiellement son arrivée à échéance, en écrivant: « Je pensais vraiment que ce petit pourrait arriver tôt, mais nous y sommes, attendant toujours patiemment son arrivée, je vous connais ‘sont agréables et confortables là-bas bébé, mais nous sommes tous prêts à se mettre à l’aise avec vous à l’extérieur chaque fois que vous êtes prêt. «