Auger arrête Shapovalov de Barcelone sur la voie rapide et est déjà en quarts de finale

22/04/2021 à 13:16 CEST

.

Le canadien Félix Auger-Aliassime Il a atteint les quarts de finale du Trophée Open Banc Sabadell-Conde de Godó de Barcelone ce jeudi après avoir battu son compatriote sur la voie rapide. Denis Shapovalov (6-2 et 6-3) en une heure et 14 minutes.Auger-Aliassime, numéro 20 du classement ATP et dixième tête de série du tournoi, il a battu le service de son rival jusqu’à trois fois au premier tour, tandis que la septième tête de série à Barcelone ne pouvait répondre que par une pause alors qu’il était déjà 1-5.

Shapovalov, numéro 14 mondial, a également perdu son premier service du deuxième set et a concédé un désavantage déjà insurmontable compte tenu de la sécurité du service de son adversaire.

Auger-Aliassime, pupille pendant quelques semaines Toni Nadal, affrontera en quarts de finale le vainqueur du duel entre Alex de Miñaur Oui Stefanos Tsitsipas, deuxième semence du Godó.