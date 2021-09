Augmentation constante de l’épargne des ménages, les dépôts essentiels à la croissance économique de l’Inde

C’est le secteur des ménages qui finance l’essentiel du déficit de financement (formation de capital moins épargne) du gouvernement et des entreprises, en grande partie par le biais de l’intermédiation financière.

Par Madhavankutty. g

Une idole en or pur de trois pieds et demi de haut du seigneur Vishnu parsemée de centaines de diamants, rubis et autres pierres précieuses ; Une chaîne en or pur de 18 pieds de long et une gerbe d’or pesant 500 kg; Un voile d’or de 36 kg et 1 200 chaînes-pièces en or incrustées de pierres précieuses ; Plusieurs sacs remplis d’objets en or, de colliers, de diamants, de rubis, de saphirs et d’émeraudes.

Si vous n’avez toujours aucune idée de ce à quoi exactement la description ci-dessus fait allusion, il s’agit du véritable trésor caché dans les six voûtes du temple Padmanabha Swamy à Trivandrum, Kerala. La prime vaut environ 22 milliards de dollars, ce qui exclut un coffre-fort qui n’a pas encore été ouvert, censé contenir de l’or précieux et des bijoux d’une valeur d’au moins 1 000 milliards de roupies supplémentaires, selon des estimations prudentes. Celles-ci sont basées sur des évaluations effectuées il y a une décennie et vaudraient certainement plus aujourd’hui. Pour mettre les choses en perspective, le stock d’une valeur de près de 2 000 milliards de roupies suffira à répondre aux exigences de déficit de capital de notre espace bancaire du secteur public dans son intégralité.

Ces trésors appartiennent à l’origine à la famille royale de Travancore et datent d’au moins 500 ans. La question de savoir s’il est « autorisé » de les déployer de manière lucrative est un sujet d’un autre jour et est autant une question de droit qu’autre chose. Cependant, ce qui est remarquable, c’est que le Royaume Royal n’a pas dilapidé cette somme princière. S’il s’était livré à des extravagances insensées, cette prime n’aurait pas existé. L’ampleur de ces trésors indique que les dirigeants de cette époque se sont livrés à la création de richesses non seulement pour leur génération mais aussi pour la postérité.

Épargner aujourd’hui pour un « jour de pluie » demain est ancré dans la psyché indienne, contrairement à l’Occident où la consommation est le thème dominant. Les Indiens épargnent pour l’éducation de leurs enfants, pour les mariages, pour une retraite assurée et même pour un toit décent au-dessus de leur tête. Ce qui est vrai pour les individus est vrai pour les gouvernements nationaux et le secteur des entreprises. Pour les économies émergentes, la croissance est fortement corrélée à l’épargne globale car elle finance les investissements publics et privés. Une baisse de l’épargne est une grave préoccupation qui retient l’attention des décideurs indiens depuis la dernière décennie.

Le Système de comptabilité nationale estime l’épargne agrégée dans trois grandes catégories : les secteurs des administrations publiques, des entreprises et des ménages. Le terme « ménage » est cependant beaucoup plus large que son utilisation courante et inclut les micro et petites entreprises non enregistrées en plus des ménages individuels. Notre taux d’épargne globale est passé de 34,6 % du PIB à 31,4 % au cours de la dernière décennie, en grande partie au premier semestre. L’épargne des entreprises est restée stable en raison d’investissements privés limités et de perspectives commerciales incertaines. L’épargne du gouvernement, cependant, a été négative en raison d’investissements publics massifs pour les infrastructures physiques et sociales.

Cette baisse du taux d’épargne faciale est attribuable à une baisse de 400 points de base de l’épargne des ménages, qui constitue 60 % du gâteau global. Une image désagrégée montre que le principal coupable ici est l’épargne physique, y compris les logements et les bâtiments, qui a chuté de 550 points de base au cours de la première moitié de la décennie, avant de plafonner.

Il est nécessaire de nuancer le terme « épargne des ménages » dans ce contexte. Une part importante des logements étant destinée à l’auto-occupation (consommation), l’épargne physique ne correspond pas strictement à la définition usuelle attribuée à l’épargne, qui est un revenu net de consommation. Une terminologie plus sensée serait « formation de capital », car les logements et les bâtiments ne sont rien d’autre que la création d’actifs. Il est intéressant de noter que cela se reflète dans les comptes nationaux où l’épargne physique des ménages et la formation de capital sous cette rubrique présentent des chiffres identiques. De plus, contrairement aux attentes, l’épargne des ménages sous forme d’or et d’argent ne représente que 0,2 % à 0,3 % du PIB, signe de l’attrait croissant des actifs financiers.

La formation de capital physique dans les logements et les bâtiments a fortement diminué au cours de l’EX12 à l’EX16, après quoi elle a stagné. Les raisons possibles des faibles investissements dans les logements et la construction pourraient être une croissance plus lente des revenus dans les années 2010, une confiance modérée dans les revenus futurs, des changements réglementaires dans le secteur immobilier et des mesures contre l’argent non comptabilisé dans les activités de construction.

Bien que l’épargne physique des ménages ait diminué, l’épargne financière a inversé la tendance et a augmenté modérément. L’épargne financière nette, c’est-à-dire l’épargne brute déduite du passif, oscille entre 7 et 8 % du PIB. Les actifs financiers comprennent principalement les dépôts, les petits instruments d’épargne, les fonds communs de placement, ainsi que les produits de retraite et d’assurance, tandis que les prêts et emprunts constituent l’essentiel du passif. En termes absolus, le TCAC des actifs financiers des ménages au cours de la dernière décennie (2012-20) était le suivant : dépôts (6,2 %), fonds d’assurance-vie (7,3 %), produits de retraite et petite épargne (32,7 %), devises (13 % ) et actions et fonds communs de placement (21,9 %).

Même si les inquiétudes grandissent sur les implications négatives d’une baisse du taux d’épargne global, l’augmentation de l’épargne financière est une lueur d’espoir et indique clairement une financiarisation croissante de l’économie. Les actifs sous gestion des fonds communs de placement ainsi que les fonds de retraite et le corpus d’assurance ont augmenté plus rapidement que la croissance du PIB nominal. Certaines statistiques solides étayent également ce fait. Les données de NSE montrent qu’au cours de l’exercice 21, les investisseurs particuliers ont contribué à 45 % du chiffre d’affaires total négocié, contre 33 % il y a cinq ans. Il y avait 10,26 crores de fonds communs de placement en juin 2021, contre 4,89 crores en 2015.

Le modèle erratique de l’épargne financière pendant la pandémie peut être une valeur aberrante. Les dernières données montrent qu’en avril-juin 2021, la métrique était de 21,4% du PIB ou 4 fois la norme habituelle, pour revenir à la tendance à long terme en décembre. Cependant, cela est conforme à la tendance observée à travers le monde pendant la pandémie.

Mais ce comportement aberrant mérite une explication logique, mis à part le gonflement statistique dû à un faible dénominateur (PIB). Deux raisons plausibles peuvent être attribuées. Premièrement, les personnes relativement aisées, représentant la part du lion de l’épargne, n’ont subi qu’une légère baisse de leurs revenus, leur permettant d’économiser de manière disproportionnée pendant la pandémie, aidées par des restrictions sur les possibilités de dépenses. Deuxièmement, la contraction des passifs financiers des ménages au premier trimestre de l’exercice 21, facilitée par le moratoire sur les remboursements de prêts et la réticence des prêteurs à créditer en raison de l’aversion au risque, y ont également contribué.

Après le premier trimestre de l’exercice 21, les passifs financiers supplémentaires et en cours du secteur des ménages ont montré une tendance à la hausse : en fait, les passifs financiers des ménages ont augmenté avant même la pandémie. Les passifs financiers des ménages en proportion du PIB sont passés de 33,8% au cours du trimestre clos en mars 2020 à 37,9% à la fin décembre 2021.

Il est en effet pertinent et remarquable que malgré l’augmentation de l’endettement des ménages à 37,9% du PIB en décembre, l’épargne financière nette des ménages était de 8,1%, tout à fait en phase avec les moyennes historiques, montrant des signes de stabilité.

Même un coup d’œil rapide sur différentes classes d’actifs ne laisse aucun doute sur la trajectoire future de l’épargne financière. Par exemple, les actifs sous gestion des fonds communs de placement en pourcentage du PIB ont augmenté de 500 points de base au cours de l’EX21. L’euphorie du commerce de détail sur les marchés boursiers se poursuit sans relâche et cela se reflétera également dans les fonds de retraite et d’assurance, mais pas aussi fort que dans les fonds communs de placement. Le résultat net – bien que le taux d’épargne global ait baissé, la trajectoire de l’épargne financière laisse peu de place à l’inquiétude.

À l’avenir, les économies du gouvernement pourraient se détériorer en raison de dépenses d’infrastructure ambitieuses et de l’ampleur du sommet public requis, à la fois pour les infrastructures physiques et sociales. Les objectifs de déficit budgétaire moyen ont également été révisés à la hausse. Dans le même temps, le cycle d’investissement devrait reprendre car le désendettement des entreprises a presque atteint son point bas. Si les capitaux étrangers sont de plus en plus sollicités, ils comportent des risques inhérents et s’accompagnent d’attentes spécifiques. C’est le secteur des ménages qui finance l’essentiel du déficit de financement (formation de capital moins épargne) du gouvernement et des entreprises, en grande partie par le biais de l’intermédiation financière. Pour une économie émergente comme l’Inde, l’augmentation constante de l’épargne financière des ménages est une condition sine qua non pour que son histoire de croissance à moyen terme porte ses fruits.

(Madhavankutty. G, est économiste, Aditya Birla Group. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)