Augmentation de Covid-19: Delhi impose le couvre-feu de nuit à partir d’aujourd’hui; vérifier ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas

Le gouvernement de Delhi a imposé un couvre-feu de nuit dans la capitale nationale du 5 au 30 avril. Le couvre-feu de nuit sera effectif de 22 heures à 5 heures du matin. La décision a été prise compte tenu de l’augmentation continue du nombre de cas de COVID-19. Le couvre-feu nocturne, selon les responsables, a été imposé pour disperser la foule des restaurants, des discothèques, des bars, des pubs et des lieux de fête.

Le gouvernement a déclaré que les services essentiels et la circulation des véhicules d’urgence ont été exemptés du couvre-feu nocturne.

Plus tôt le 2 avril, le ministre en chef Arvind Kejriwal avait déclaré que le couvre-feu nocturne n’était pas une solution pour contrôler l’augmentation des cas de COVID-19. Le gouvernement du parti Aam Aadmi, dirigé par Kejriwal, n’était pas en faveur du couvre-feu nocturne et avait déclaré qu’il ne prévoyait pas de l’imposer.

À la suite du couvre-feu nocturne dans la capitale nationale, voici ce qui sera autorisé et ce qui ne sera pas après 22 heures.

Tous les marchés, restaurants, bars et pubs fermeront à 22 h 00. Les salles de mariage et les salles de banquet doivent également respecter le couvre-feu nocturne.Les agents de première ligne et de santé, les fonctionnaires, les diplomates devront produire des cartes d’identité pour voyager pendant cette période. Les services essentiels tels que les magasins médicaux, les maisons de retraite, les hôpitaux et les autres services associés resteront ouverts pendant le couvre-feu nocturne de sept heures.Les installations nutritionnelles essentielles telles que les agendas, les épiceries, les boulangeries, les confiseries et les magasins de légumes seront rester ouvert. Mais le gouvernement a demandé à ces établissements de suivre tous les comportements appropriés au COVID-19. Le personnel des services d’urgence comme la défense civile, l’électricité, les travaux d’assainissement a été exempté des nouvelles restrictions. Cependant, il peut leur être demandé de produire des cartes d’identité valides. Les banques, les distributeurs automatiques de billets, les services de radiodiffusion, les médias imprimés et électroniques ont été autorisés à fonctionner. Ces personnes peuvent être invitées à produire un « e-pass » qui peut être obtenu en postulant sur le site officiel du gouvernement de Delhi.Tous les services de transport public ne fonctionnent que pour les services essentiels.Les navetteurs arrivant à Delhi par avion, train ou bus les services seront autorisés à voyager à condition qu’ils puissent produire des billets valides.

