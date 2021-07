Augmentation de la connectivité dans le nord-est ! Indian Railways effectue un essai de train de voyageurs entre l’Assam et le Manipur

Récemment, l’essai d’un train de voyageurs de Silchar dans l’Assam à Vangaichungpao dans le district de Tamenglong à Manipur s’est achevé avec succès. (image représentative)

Boostez la connectivité des chemins de fer indiens dans le nord-est ! Il est désormais plus facile de voyager vers et depuis le Manipur, car l’État a fait ses débuts sur la carte ferroviaire de l’Inde. Récemment, l’essai d’un train de voyageurs de Silchar dans l’Assam à Vangaichungpao dans le district de Tamenglong à Manipur s’est achevé avec succès. Le ministre a déclaré que le service ferroviaire entre les États du nord-est du Manipur et de l’Assam assurera une meilleure connectivité et facilitera les déplacements des passagers ferroviaires. Le ministre en chef du Manipur, N.Biren Singh, a déclaré sur son compte Twitter qu’il s’agissait d’un moment historique pour l’État, car le premier essai d’un train de voyageurs a été effectué de Silchar à Vaingaichunpao. Ici, regardez la vidéo de la course d’essai du train :

Renforcement de la connectivité dans le nord-est : le parcours d’essai d’un train de voyageurs de Silchar dans l’Assam à Vangaichungpao dans le district de Tamenglong au Manipur s’est récemment achevé avec succès. Il assurera une meilleure connectivité entre Manipur et Assam et facilitera les déplacements des passagers. pic.twitter.com/o9YeTgXOyF – Piyush Goyal (@PiyushGoyal) 5 juillet 2021

L’année dernière, Goyal, dans une réponse écrite à une question au parlement, avait déclaré que le projet de nouvelle ligne Jiribam-Imphal (110,625 kilomètres de long) était inclus dans le budget 2003-04. Le coût prévu du projet est de Rs 12 264 crore. Jusqu’en mars 2020, des dépenses de 10 089 crores de Rs ont été engagées et des dépenses de 800 crores de Rs ont été prévues pour l’exercice 2020-21. En mars 2017, une longueur de 12 km de Jiribam à Vangaichungpao a été achevée ainsi que mise en service et des travaux ont également été entrepris dans les terres disponibles. Selon le ministre, la nouvelle ligne Jiribam-Imphal des chemins de fer indiens est un projet ambitieux sur le terrain vallonné du jeune Himalaya, avec 47 tunnels, 156 ponts dont un pont à piles de 141 mètres de haut, etc. Dans sa réponse, Goyal avait également mentionné que la pandémie de COVID-19 avait nui au déroulement des travaux sur le site.

En novembre 2019, le ministre des Chemins de fer, dans une réponse écrite à une question posée à Rajya Sabha, avait déclaré que le gouvernement prévoyait de connecter toutes les capitales des États du nord-est (à l’exception du Sikkim) au réseau des chemins de fer indiens sans mode de partenariat public-privé (PPP).

