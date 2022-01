Augmentation de la connectivité des chemins de fer indiens dans le nord-est ! Introduction du premier Janshatabdi Express entre Manipur et Tripura

Avec l’introduction du Jiribam – Agartala – Jiribam Express, la demande de longue date des habitants de Manipur, Tripura et du sud de l’Assam a été satisfaite.

Renforcement de la connectivité des chemins de fer indiens dans le nord-est : le premier train express Janshatabdi reliant les États du nord-est de Manipur et Tripura via Assam a récemment été signalé. Avec l’introduction du Jiribam – Agartala – Jiribam Express, la demande de longue date des habitants de Manipur, Tripura et du sud de l’Assam a été satisfaite. Selon le ministère des Chemins de fer, à partir du 10 janvier 2022, le service trihebdomadaire du train numéro 12097/12098 Agartala – Jiribam – Agartala Janshatabdi Express sera exploité les lundi, mercredi et vendredi. Le Janshatabdi Express partira de la gare d’Agartala à 06h00 et atteindra la gare de Jiribam à 12h00. Le train, dans le sens du retour, partira de la gare de Jiribam à 16h00 et arrivera à la gare d’Agartala à 22h00. Voici quelques-uns des avantages du service de train :

Le Jiribam – Agartala – Jiribam Janshatabdi Express reliera d’importantes villes historiques telles que Badarpur, Silchar, New Karimganj, Dharmanagar et Ambassa. améliorera les installations médicales et éducatives De plus, cela stimulera le commerce, le tourisme et l’économie en général dans la région

Selon le ministère des Chemins de fer, le trajet en train par Jiribam – Agartala – Jiribam Janshatabdi Express réduira la durée du voyage de moitié, car le trajet en train durera environ six heures, couvrant une distance de 300 kilomètres contre environ. 12 heures de trajet en voiture. Il n’y avait pas de train direct entre les États du nord-est de Manipur et Tripura et un seul train circule le matin entre Agartala et Silchar. Désormais, le nouveau service ferroviaire Janshatabdi Express fournira une connectivité ferroviaire directe aux habitants de Manipur se rendant dans l’État de Tripura et vice versa.

