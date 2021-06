Augmentation de la consommation de données mais pas de baisse de vitesse lors de la deuxième vague de Covid : Opensignal

in

Opensignal a mesuré la consommation hebdomadaire moyenne de données mobiles et l’expérience de vitesse de téléchargement de ses utilisateurs de smartphones de la semaine commençant le 30 décembre 2019 à la semaine se terminant le 2 mai 2021.

Au cours des trois dernières semaines d’avril de cette année, alors que le pays était en proie à la deuxième vague d’infections au Covid-19, la consommation moyenne de données a grimpé entre 19,9% et 22,7% par rapport aux mois précédents. Cela peut être attribué au fait que les personnes sont confinées chez elles en raison des blocages. Mais contrairement à l’année dernière, les utilisateurs mobiles n’ont pas assisté à la détérioration des débits de données car les opérateurs mobiles avaient préparé leurs réseaux à supporter la charge accrue.

Selon la société d’analyse mobile Opensignal, en 2020, les utilisateurs mobiles ont connu une baisse de leurs vitesses de téléchargement moyennes allant jusqu’à 24,8% au cours des six semaines entre les dernières semaines de mars 2020 et mai 2020 alors que la consommation de données a grimpé de 26,8% à 30% lorsque le le pays était soumis à un confinement strict.

“Cependant, cette fois, nous avons vu peu de changement dans l’expérience de vitesse de téléchargement moyenne, montrant que les opérateurs mobiles ont préparé avec succès leurs réseaux pour faire face à la demande accrue de données par leurs utilisateurs en raison de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19”, a déclaré OpenSignal. .

Opensignal a mesuré la consommation hebdomadaire moyenne de données mobiles et l’expérience de vitesse de téléchargement de ses utilisateurs de smartphones de la semaine commençant le 30 décembre 2019 à la semaine se terminant le 2 mai 2021.

En Inde, les utilisateurs de smartphones ont consommé en moyenne une quantité similaire de données mobiles au cours des premières semaines de 2020, et leurs vitesses mobiles n’ont pas changé de manière significative. Cependant, alors que le gouvernement indien a introduit des mesures de verrouillage strictes en mars 2020, OpenSignal a observé une forte augmentation des données mobiles moyennes consommées par nos utilisateurs de smartphones chaque semaine – 26,8% à 30,1% de plus qu’au début de 2020.

L’augmentation de la consommation de données mobiles a duré six semaines entre les dernières semaines de mars 2020 et mai 2020, avant de diminuer progressivement vers les niveaux d’avant le verrouillage. Parallèlement, les utilisateurs ont constaté une baisse significative de leur vitesse de téléchargement moyenne – jusqu’à 24,8%, par rapport à la première semaine de 2020.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.