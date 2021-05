Augmentation de la demande de diagnostics de nouvelle génération axés sur la santé intestinale et métabolique : Vikas Gupta, MyDiagnostics

Depuis avril, l’Inde a été témoin d’une augmentation des infections à Covid-19, le pays voyant plus de 3 lakh de nouveaux cas de Covid-19 par jour. Au milieu de cette augmentation massive, qui a causé une pression visible sur le système de santé. La deuxième vague est différente et plus préoccupante que la première. Les rapports dans les médias indiquent que les groupes d’âge plus jeunes, largement épargnés lors de la première vague, sont désormais infectés. Le coronavirus a testé tous les soins médicaux, y compris la récupération, et continuera de le faire dans tous les cas pendant quelques années. L’intensification des vaccinations n’affectera pas la montée de la deuxième vague, mais elle sauvera certainement de nombreuses vies. En conversation avec Financial Express Online Vikas Gupta, co-fondateur, MyDiagnostics a parlé de la deuxième vague de Covid-19, de son impact sur les soins de santé et les diagnostics et plus encore. Extraits :

Le secteur de la santé, y compris les diagnostics, a fait face à une pression immense pendant la deuxième vague de covid -19. Racontez-nous votre expérience et comment l’avez-vous vécue ?

La demande de tests liés au COVID a augmenté au cours de la deuxième vague et les laboratoires ont eu du mal à traiter les échantillons à temps en raison de la forte augmentation de la demande. L’écart entre l’offre et la demande, la distribution à domicile et le délai d’exécution étaient très difficiles et nous avons déployé nos équipes pour travailler 24 heures sur 24 avec des outils numériques pour assurer un support client maximal.

En tant que co-fondateur de MyDiagnostics, veuillez partager votre parcours jusqu’à présent

Cela a été une expérience de toute une vie au cours de laquelle j’ai vu le changement dans le modèle de fonctionnement des soins de santé avant et après Covid. Traverser la 1ère et la 2ème vague et veiller à ce que les services de test soient adaptés à la vitesse, à l’efficacité et à la maison avec tous les paramètres de qualité a été l’objectif principal.

Nous constatons un changement dans les niveaux de sensibilisation des gens au bien-être et à la santé préventive et nous nous efforçons constamment de fournir un accès à des tests réguliers et émergents à tout moment et en tout lieu.

Pourriez-vous énumérer les nouveaux défis émergents dans le secteur de la santé, en particulier après la deuxième vague de pandémie ?

Après la deuxième vague, tous les systèmes de prestation de soins de santé doivent se préparer pour un délai d’exécution plus rapide, des points d’accès à domicile et un service instantané. Compte tenu de la sensibilisation croissante à la santé après Covid, une part plus élevée du segment du bien-être, spécialisé et de la collecte à domicile continuera de croître en demande. Le secteur doit s’adapter rapidement à un nouveau modèle de fonctionnement basé sur des outils et systèmes numériques

Tout en mettant en place une bonne politique pour les vaccins Covid et sa distribution adéquate, pouvez-vous définir une feuille de route sur laquelle MyDiagnostics peut jouer en ces temps ?

Nous nous concentrons sur les services de test de qualité des systèmes horaires à domicile. Au cours de la deuxième vague, nous avons adapté nos systèmes pour répondre à une réservation dans les 60 minutes avec une interaction élevée avec les consommateurs et des rapports plus rapides. À l’avenir, s’il y a des mutants ou des souches plus récentes qui ont un impact sur la population, nous serons en mesure de fournir des services de test pour ceux-ci.

La pandémie a gâché tout l’environnement en 2020 et même la moitié de 2021. Sa propagation ne va pas s’arrêter dans les prochaines années avec de nouveaux mutants aéroportés qui trouveront leur entrée dans nos espaces environnants. Dans ce contexte, quelle pourrait être selon vous la stratégie de reprise, bien qu’elle ne soit pas encore parfaite après la pandémie ?

La reprise doit être principalement motivée par la vaccination, comme nous l’avons vu dans d’autres pays où des programmes de vaccination ont été menés. Parallèlement à ce test rapide et à l’identification rapide des points chauds, il est crucial.

Donnez-nous des informations sur vos laboratoires, votre infrastructure, vos outils numériques et vos machines automatisées ainsi que sur le point de service et le processus de réservation en ligne pour les collections d’échantillons?

Nous travaillons dans un modèle hybride, c’est-à-dire en partenariat avec un réseau de laboratoires hautement accrédités où nos tests sont effectués et permettons des systèmes numériques transparents de bout en bout, de la réservation aux collectes et aux rapports via un modèle d’expansion du réseau léger. Nous sommes en train de fournir des outils de santé des consommateurs pour le suivi et les engagements de santé quotidiens via des applications mobiles compatibles avec l’IA.

Vikas Gupta, co-fondateur et directeur de programme, MyDiagnostics

Quelle croissance ou quels avantages avez-vous tiré d’être un B2C principalement pour devenir B2B maintenant ? Et comment votre entreprise aide-t-elle les utilisateurs en fournissant un service de bout en bout.

Nous sommes principalement une entreprise Direct to Consumer et le modèle B2C offre une durabilité à long terme aux activités de diagnostic grâce à la création d’une marque grand public. Nous nous concentrons sur l’accessibilité, l’abordabilité, la rapidité et la qualité qui sont des critères essentiels pour nos consommateurs. Les services sont fournis en toute sécurité à domicile dans les délais impartis et sans tracas. De plus, nous proposons des diagnostics de consommation nouvelle génération axés sur la santé intestinale et métabolique, dont la demande augmente chaque jour.

Selon vous, quelles tendances et opportunités clés changeront le paysage du secteur de la santé cette année 2021 ?

COVID nous a appris l’importance de renforcer son système immunitaire pour lutter contre les infections mortelles et ce ne sera pas la seule pandémie ou épidémie que nous connaîtrons. Avec un monde connecté à l’échelle mondiale, une culture de travail toujours active, des notifications infinies, des risques de maladie et de changements climatiques, les gens recherchent des moyens significatifs et durables d’améliorer leur santé, leurs performances et leur longévité. Et ainsi, le marché évoluera vers des soins de santé préventifs continus axés sur la santé intestinale, la santé métabolique, la santé immunitaire et la nutrition. La plupart des services de soins de santé seront axés sur la prestation à domicile. Cela améliore non seulement l’économie unitaire des hôpitaux/fournisseurs, mais améliore également l’expérience du patient, les coûts et les résultats. Les systèmes numériques alimentés par l’IA deviendront le moyen de livraison de facto.

Pourriez-vous développer votre futur plan d’action au cours des trois prochaines années?

L’accent sera mis sur l’expansion à la fois par le biais de canaux numériques et physiques dans 100 villes en Inde, en créant des programmes de sensibilisation et en fournissant un cycle de résultats de test rapide.

J’aspire à rendre les soins de santé préventifs et les diagnostics fonctionnels accessibles à toute l’Inde, à tout moment et à des coûts abordables. L’accent est mis sur chaque individu pour devenir autonome envers sa santé. Je veux que les gens se concentrent sur les causes profondes des problèmes de santé et ne combattent pas les symptômes.