Augmentation de la production de vaccins : Biological E recevra un financement américain de 50 millions de dollars

La Société américaine de financement du développement international (DFC) fournira 50 millions de dollars à Biological E Limited pour augmenter sa capacité de fabrication de vaccins Covid-19. Une invitation aux médias du consulat américain a déclaré que le directeur des opérations du DFC David Marchick et le Biological E MD Mahima Datla officialiseraient l’accord de financement le 25 octobre.

Biologique E effectue des essais de phase 2/3 de son vaccin Covid-19, Corbevax, et a reçu des commandes anticipées du gouvernement indien pour fournir 30 doses crore d’ici décembre. Le gouvernement a versé une avance de 1 500 crore de roupies à Biological E. Biological E, basé à Hyderabad, prévoit de fabriquer un milliard de doses du vaccin d’ici la fin de 2022. Cela comprend le propre vaccin de Biological E et la fabrication du vaccin Johnson et Johnson en Inde.

Ce financement servira à étendre la capacité de fabrication de Biological E dans son usine d’Hyderabad pour produire le vaccin Covid-19. L’accord contribuera à renforcer les efforts de réponse à court terme au COVID-19 et bénéficiera également à la santé mondiale à long terme en Inde et dans toute la région indo-pacifique, selon l’invitation du consulat américain.

DFC est la banque de développement des États-Unis et s’associe au secteur privé pour financer des solutions aux défis les plus critiques auxquels le monde en développement est actuellement confronté.

Plus tôt en mars, lors du Quad Leaders Summit, les États-Unis, par l’intermédiaire du DFC, ont déclaré qu’ils travailleraient avec Biological E pour financer une capacité accrue afin de soutenir les efforts du fabricant de vaccins pour produire au moins un milliard de doses de vaccins COVID-19 d’ici la fin de 2022, y compris le vaccin Johnson & Johnson.

La fabrication du vaccin devrait être soumise à une autorisation réglementaire stricte et/ou à une liste d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé, avait précédemment déclaré un communiqué de presse de la Maison Blanche.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.