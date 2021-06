Augmentation de la taxe payée par Apple, Google et autres ; L’Irlande mécontente

in

L’impôt sur les sociétés de 12,5 % payé par Apple, Google, Microsoft et d’autres sociétés à l’Irlande devrait prendre fin dans le cadre d’un plan fiscal mondial orchestré par l’administration Biden – et le gouvernement irlandais n’en est pas satisfait.

Les pays du G7 et l’Union européenne sont parvenus à un accord de principe selon lequel tous les pays membres imposeraient un impôt minimum sur les sociétés de 15 %. L’Irlande avait déjà exprimé son inquiétude à ce sujet et dit maintenant qu’elle pense que le taux devrait être «négociable» …

Arrière-plan

Différents pays appliquent différents niveaux d’impôt sur les sociétés – l’impôt payé sur les bénéfices déclarés dans ce pays. L’Irlande a l’un des taux les plus bas, à seulement 12,5 %.

Cela a conduit des géants de la technologie comme Apple et Google à installer leur siège européen dans le pays. C’est bon pour l’Irlande, en rapportant de l’argent qu’elle n’aurait pas eu autrement, mais mauvais pour d’autres pays – surtout quand Apple a canalisé les bénéfices de toutes les ventes dans les pays européens via l’Irlande pour éviter de payer l’impôt sur les sociétés dans les pays où les ventes ont été effectuées.

Les États-Unis ont proposé un taux d’imposition minimum des sociétés de 21 %, mais n’ont pas réussi à obtenir un accord général sur ce point. Au lieu de cela, un taux de 15 % a été convenu par les pays du G7 – les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, le Canada, l’Italie et le Japon – et l’Union européenne. En tant que membre de l’UE, l’Irlande serait liée par cela et devrait augmenter son taux de 12,5% à 15%.

L’Irlande veut un compromis sur les impôts payés par Apple et d’autres

L’Irlande avait précédemment déclaré que ses inquiétudes devaient être notées, mais Business Insider rapporte qu’elle est maintenant allée plus loin et qu’elle souhaite négocier un “compromis” sur son taux d’imposition des sociétés.

L’Irlande, patrie européenne de géants de la technologie comme Apple, Google et Microsoft, a déclaré qu’elle était prête à « faire un compromis » sur les taux d’imposition minimum mondiaux. Paschal Donohoe, le ministre irlandais des Finances, a déclaré vendredi à CNBC que le pays “s’engagerait” dans des négociations sur les taux d’imposition “très intensément”. « … et j’espère qu’un accord pourra être conclu qui reconnaîtra le rôle de la concurrence fiscale légitime pour les petites et moyennes économies », a déclaré Donohoe.

L’Irlande craint que, si elle devait appliquer le même taux d’imposition que d’autres pays, il n’y aurait aucune raison pour que des géants de la technologie comme Apple établissent leur siège européen dans le pays.

Cependant, il est peu probable qu’il obtienne beaucoup de soutien. D’autres pays ont longtemps considéré le faible taux d’imposition de l’Irlande comme un moyen de concurrencer injustement les entreprises lucratives des géants de la technologie, et la plupart des entreprises technologiques – y compris Apple – soutiennent désormais les accords fiscaux mondiaux afin de réduire les relations publiques négatives qui ne sont pas considérées comme une évasion fiscale.

Photo du siège de Google à Dublin : Stephen Bergin/Unsplash

