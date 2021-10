Augmentation de la valeur des transactions ? Invezz

Litecoin LTC/USD est une crypto-monnaie alternative créée en octobre 2011.

Le jeton de crypto-monnaie LTC est utilisé comme moyen de paiement partout dans le monde, où aucun intermédiaire n’est requis pour traiter la transaction.

Annonces de la Fondation Litecoin comme catalyseurs de croissance

Le 24 octobre, Litecoin a annoncé le lancement de la carte de débit Visa LTC sur Twitter, où la carte est alimentée par Unbanked.

Le 28 octobre, le nombre de transactions Litecoin (LTC) a approché un niveau record, avec une augmentation de plus de 140 000.

Ce nombre de transactions LTC continue d’augmenter, suite au partenariat BitPay et Verifone.

Selon la page d’accueil de la carte, les clients potentiels devraient d’abord ouvrir un compte de carte Litecoin, mettre des LTC dans une adresse de portefeuille spécifique et rédiger un chèque Know Your Customer (KYC). Ils recevraient alors une carte virtuelle Litecoin.

Cette carte est destinée à permettre aux utilisateurs de dépenser des LTC chez tous les commerçants numériques qui acceptent l’utilisation de Visa en tant que processeur de paiement, estimé à environ 50 millions.

Faut-il acheter du Litecoin (LTC) ?

Le 28 octobre, le Litecoin (LTC) valait 186,45 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous le comparerons à son point culminant historique, ainsi qu’à ses performances en septembre.

Le litecoin (LTC) a atteint un sommet historique le 10 mai à 410,26 $. Cela signifie que le jeton valait 223,81 $, soit 120% de plus à son apogée.

Le 6 septembre, le jeton LTC a culminé à 231,33 $.

D’autre part, son point le plus bas était le 29 septembre, lorsque la valeur du jeton est tombée à 140,6 $. Ici, nous pouvons voir que le jeton a diminué en valeur de 90,73 $ ou de 39%.

Cela dit, du 29 septembre au 28 octobre, la valeur du jeton a augmenté de 45,85 $ ou 32 %.

Selon les données d’IntoTheBlock, le Litecoin (LTC) a enregistré 4,88 milliards de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars.

De plus, LTC a vu 4,27 millions d’adresses en moyenne sur 30 jours.

Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que le jeton LTC atteigne 200 $ d’ici la fin novembre, ce qui en fait un achat solide.

