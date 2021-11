Augmentation de l’allocation de cherté : jusqu’à 12% de plus de DA pour le gouvernement central, les employés du CAB payés sous les 6e, 5e commissions de rémunération

Image représentative

Les taux de l’indemnité de cherté ont été révisés pour les employés du gouvernement central et des organismes centraux autonomes (CAB) recevant un salaire conformément aux 6e et 5e commissions de rémunération respectivement.

Pour les salariés percevant un salaire selon la 6ème commission de paie, le taux de la DA a été majoré de 7%.

Dans une note de service (MO) datée du 1er novembre 2021, le Département des dépenses (DoE) du ministère des Finances a indiqué que le taux de l’indemnité de cherté à l’égard des employés du gouvernement central et des organismes autonomes centraux, qui continuent de percevoir leur salaire dans le pré- l’échelle salariale révisée/la rémunération de grade conformément à la 6e Commission centrale de rémunération, a été augmentée du taux actuel de 189 % à 196 % du salaire de base. Le DA augmenté serait effectif à partir du 15 juillet 2021.

« … le taux de l’indemnité de cherté pour les employés du gouvernement central et des organismes centraux autonomes, qui continuent de percevoir leur salaire dans l’échelle de rémunération prérévisée/le salaire de grade conformément à la 6e Commission centrale de rémunération, sera augmenté par rapport au taux existant. de 189% à 196% du salaire de base à compter du 15 juillet 2021 », a déclaré le DoE.

Pour les employés percevant un salaire selon la 5e commission de rémunération, la DA a été augmentée de 12%.

Dans un autre OM daté du 1er novembre 2021, le DoE a indiqué le taux de l’indemnité de cherté pour les employés du gouvernement central et des organismes autonomes centraux, qui continuent de percevoir leur salaire dans l’échelle salariale prérévisée/Grade Pay selon la 5e Commission centrale de rémunération. , passerait de 356 % à 368 % du salaire de base. Le DA augmenté serait effectif à partir du 1er juillet 2021.

« … le taux de l’indemnité de cherté concernant les employés du gouvernement central et des organismes centraux autonomes, qui continuent de percevoir leur salaire dans l’échelle salariale prérévisée/le salaire de grade conformément à la 5e Commission centrale des salaires, sera augmenté par rapport au taux existant. de 356 % à 368 % du salaire de base à compter du 1er juillet 2021 », a déclaré le DoE.

