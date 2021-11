Augmentation de l’obésité au cours des deux dernières années de la pandémie et comment les gens l’ont combattue

Lorsqu’il s’agit de prendre du poids, les enfants souffrent pire que les adultes. (Dossier/.)

Par Amaresh Ojha

Les deux dernières années de la pandémie ont été difficiles pour la santé mentale, émotionnelle et physique de tout le monde. L’épidémie virale a entraîné des changements dans la vie personnelle des gens avec l’augmentation des niveaux de stress et d’anxiété dans une perspective incertaine du présent et de l’avenir, tout en les forçant à s’adapter à la nouvelle normalité, parfois avec des conséquences moins qu’agréables.

Ceux-ci incluent un cycle de sommeil irrégulier à l’ère du travail à distance et le manque d’activité physique à la suite des perturbations des transports. Les gens, en particulier les étudiants, les jeunes professionnels et les célibataires qui étaient éloignés de leur famille pendant les fermetures initiales, n’avaient d’autre choix que de dépendre d’une alimentation malsaine et irrégulière car ils perdaient contact avec leurs cuisiniers et chefs à domicile. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les achats de panique ont également rendu difficile l’accès aux aliments frais, augmentant ainsi la dépendance à l’égard des aliments pré-traités et emballés.

Le résultat? L’apport élevé en glucides et en sucre pendant ces périodes a entraîné des changements dans la chimie et le comportement du cerveau, entraînant l’obésité et ses effets secondaires.

Obésité : une pandémie dans une pandémie

La pandémie a ouvert les yeux sur la préparation et la résilience de nos systèmes de santé, exerçant une pression supplémentaire sur une infrastructure déjà mise à rude épreuve. Le double problème des centres de santé limités aux personnes dans un état grave et la réticence des gens à se rendre dans les gymnases par peur de contracter le virus avant le début de la campagne de vaccination ont encore contribué à l’augmentation de l’obésité.

Loin d’être confiné à certains groupes d’âge, le problème de l’obésité induite par la pandémie s’est également emparé de la population jeune. Une étude en Italie a souligné que chez les adolescents, le temps passé à faire de l’exercice diminuait alors même que la consommation de malbouffe malsaine augmentait au cours des trois premières semaines de confinement. La Chine, l’un des pays les mieux préparés pour gérer le COVID, a fait état de résultats similaires. Dans une étude portant sur plus de 10 000 participants, il a été constaté que pendant les périodes de confinement, l’IMC global et l’obésité atteignaient respectivement 22,1 kg/m2 et 24,6%.

Ce qui est inquiétant, c’est que COVID-19 affecte de manière disproportionnée les personnes obèses, qui sont trois fois plus susceptibles de développer de graves complications à long terme telles qu’une capacité pulmonaire réduite, un essoufflement, des douleurs thoraciques, une altération de la fonctionnalité du système immunitaire, etc. , que les pays avec une plus grande population en surpoids ont des taux de mortalité COVID-19 plus élevés.

Les implications de l’obésité induite par une pandémie peuvent également s’étendre aux comportements liés au mode de vie. Dans une étude récente, les chercheurs ont trouvé une corrélation entre un IMC plus élevé et une activité physique réduite, un stress plus élevé, une alimentation de moins bonne qualité et des niveaux accrus de suralimentation. Des études indiquent que les personnes obèses sont également moins susceptibles de socialiser, de nouer des relations saines ou de faire de l’exercice, et plus susceptibles de développer des problèmes de santé mentale. Ces données montrent comment l’épidémie de COVID-19 a déclenché un cercle vicieux. Pendant la pandémie, les gens ont eu recours à des mécanismes d’adaptation malsains tels que la suralimentation, les comportements sédentaires, la consommation de restauration rapide, etc. qui ont entraîné une prise de poids. L’augmentation du poids, à son tour, les a laissés réticents à socialiser et à un plus grand risque de problèmes de santé mentale – à l’infini.

Lorsqu’il s’agit de prendre du poids, les enfants souffrent pire que les adultes. La pandémie leur a retiré le droit de s’engager dans des jeux physiques faisant partie intégrante de leur processus de développement, entraînant des taux d’incidence d’obésité plus élevés. Aux États-Unis, l’obésité chez les enfants et les jeunes adultes a bondi à 22% tandis qu’en Inde, les experts ont mis en garde contre l’augmentation des problèmes liés au poids chez les enfants.

La solution doit donc impliquer des changements stratégiques de mode de vie, principalement autour des habitudes alimentaires et de l’exercice.

Reprendre le contrôle

La première étape pour minimiser le risque d’obésité est de limiter l’apport calorique et de consommer une alimentation équilibrée. Nous devons veiller à éviter les boissons gazeuses et les aliments raffinés et les remplacer par des céréales complètes, des fruits, des légumes, etc. Nous devons également veiller à nous hydrater et éviter une consommation excessive d’alcool, de thé et de café. Une alimentation saine doit être complétée par un sommeil suffisant et une gestion solide du stress.

L’importance de l’exercice régulier ne peut pas être surestimée. Nous devons veiller à faire une quantité suffisante d’exercice chaque jour, en nous concentrant sur l’entraînement cardio et la flexibilité. Nous devrions également programmer nos entraînements et imposer un créneau horaire pour les heures de gym. Étant donné que la visite des salles de sport physiques reste un sujet de préoccupation pour de nombreuses personnes, elles peuvent se tourner vers des centres de remise en forme virtuels pour suivre un programme de remise en forme robuste depuis leur domicile. Cela les aidera non seulement à rester en forme, mais aussi à mieux dormir, à manger plus sainement et à améliorer leur bien-être mental.

L’obésité est un géant silencieux qui a prospéré pendant la pandémie. Il est temps que nous l’identifiions comme une urgence sanitaire aux niveaux personnel et national et que nous nous efforcions de la combattre collectivement sur la voie d’un véritable Swasth Bharat.

(L’auteur est le chef d’entreprise, RoundGlass Gympik. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de le Financial Express en ligne.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.