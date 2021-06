Augmentation de quatre fois de la subvention du Centre à TN dans le cadre de la mission Jal Jeevan

Shekhawat a écrit au ministre en chef du Tamil Nadu, l’exhortant à accélérer le rythme des travaux.

Le gouvernement de l’Union a multiplié par quatre la subvention centrale au Tamil Nadu dans le cadre de la mission Jal Jeevan, à 3 691,21 crores de Rs en 2021-2022, contre 921,99 crores de Rs l’année précédente. La mission nationale Jal Jeevan a versé 614,35 crore de roupies à l’État comme première tranche, selon un communiqué du ministère de Jal Shakti.

Le ministre de l’Union, Gajendra Singh Shekhawat, tout en approuvant la multiplication par quatre, a assuré une assistance complète à l’État pour fournir un approvisionnement en eau du robinet à chaque foyer rural d’ici 2024.

Sur les ménages de 1,26 crore du Tamil Nadu, 40,36 lakh (31,80 %) ont été raccordés à l’eau courante. Le 15 août 2019, lorsque la mission Jal Jeevan a été lancée, seuls 21,65 lakh (17,06 %) des ménages disposaient d’un approvisionnement en eau du robinet. En 22 mois, 18,70 lakh (14,74 %) des ménages ont été connectés, selon le communiqué.

Il y a encore 86,53 ménages lakh sans approvisionnement en eau du robinet. Avec le rythme actuel de 16,13 ménages lakh en 2020-2021, pour atteindre l’objectif d’ici 2024, l’État doit augmenter son rythme de 179%, a-t-il déclaré.

Le gouvernement de l’État n’a pas encore présenté son plan d’action annuel pour 2021-2022 afin d’assurer l’approvisionnement en eau du robinet à tous les ménages ruraux. La mission nationale Jal Jeevan a demandé à l’État de finaliser et de présenter le plan au plus tôt, selon le communiqué.

En 2020-2021, le Tamil Nadu ne pourrait tirer que Rs 544,51 crore de la subvention du Centre de Rs 921,99 crore. Cette année, avec le quadruplement de l’allocation, le solde non dépensé de Rs 377,48 crore, le manque à gagner de Rs 290,79 crore dans la part de contrepartie de l’État en 2020-21 et la part de contrepartie de l’État cette année, le Tamil Nadu a une disponibilité assurée de Rs 8 428,17 crore dans le cadre de la mission Jal Jeevan pour les travaux d’approvisionnement en eau, selon le communiqué.

