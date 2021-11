Augmentation des abus sexuels virtuels sur les enfants en Inde pendant la pandémie

23/11/2021 à 09:58 CET

En juillet 2020, la police de l’état d’Assam, dans le nord-est de l’Inde, reçu une plainte concernant une page Facebook suspecte. Une organisation à but non lucratif avait relayé des informations selon lesquelles la page contenait des photos et des vidéos d’enfants, et qu’elle pourrait faire la promotion de matériel pédopornographique, ou CSAM.

La police a ouvert une enquête et environ un mois plus tard, ils ont arrêté un homme de 28 ans d’une ville près de la capitale de l’État, Guwahati. Ils ont déclaré que le téléphone portable de l’homme contenait des vidéos troublantes d’enfants agressés sexuellement. « Je n’ai pas pu dormir pendant de nombreuses nuits après avoir regardé le contenu », a déclaré l’enquêteur Geetanjali Doley.

La police a allégué que l’homme utilisait la page Facebook pour diriger les gens vers d’autres sites Web et applications pour vendre CSAM. En avril 2020, des experts des droits de l’homme des Nations Unies ont averti que « les restrictions de voyage et l’augmentation du nombre d’utilisateurs en ligne entraîneront probablement une augmentation significative du harcèlement sexuel en ligne par des pédophiles et des prédateurs, la transmission dans Je vis sur les abus sexuels sur enfants et la production et la distribution de matériel sur les abus sexuels sur enfants ».