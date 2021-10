Augmentation des activités de la Chine dans les zones profondes du secteur oriental : commandant de l’armée de l’Est

Commandant de l’armée de l’Est, le lieutenant général Manoj Pande. (Source de la photo : IE)

La Chine a intensifié les exercices et le déploiement militaires dans ses zones de profondeur en face du secteur de l’Arunachal Pradesh et l’Inde a préparé en conséquence des plans d’urgence pour faire face à tout problème de sécurité dans la région, a déclaré mardi le commandant de l’armée de l’Est, le général de division Manoj Pande.

Rendant compte de la modernisation militaire globale de l’Inde, le lieutenant-général Pande a également déclaré qu’une approbation de principe avait été donnée à de nouvelles formations de combat appelées Groupes tactiques intégrés (IBG) qui peuvent se mobiliser rapidement avec une approche plus efficace. Les IBG comprendront un mélange d’infanterie, d’artillerie, de défense aérienne, de chars et d’unités logistiques et la nouvelle configuration devrait réorganiser les capacités de combat de l’armée, en particulier le long des frontières avec la Chine et le Pakistan. Le lieutenant général Pande a ajouté que le plan de opérationnaliser le 17 Mountain Corp a été mis en œuvre en phase avec un plan finalisé en 2014.

« L’exercice d’entraînement annuel que l’APL y effectue a vu le niveau d’activités augmenter dans les zones de profondeur. Certaines des formations de réserve mobilisées par l’APL continuent de rester dans leurs zones d’entraînement qui se trouvent dans les zones de profondeur opérationnelle », a-t-il déclaré.

« Les deux parties tentent de développer des infrastructures plus proches de la ligne de contrôle réel (LAC) qui créent parfois certains problèmes », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y avait eu une augmentation du déploiement de troupes suite au développement de nouvelles infrastructures. Le commandant a déclaré que l’Inde a pris un certain nombre de mesures et la principale d’entre elles est d’améliorer la surveillance à la fois près du LAC et des zones de profondeur en mettant en synergie toutes les ressources de surveillance du niveau stratégique au niveau tactique.

«Nous avons des forces adéquates disponibles dans chaque secteur pour faire face à toute éventualité qui pourrait survenir. Nous pratiquons et répétons diverses éventualités qui pourraient survenir », a-t-il déclaré. Le commandant de l’armée n’a pas répondu directement, mais les autorités concernées du gouvernement ont dû prendre note du pacte. Concernant la violation par la Chine de divers accords et protocoles frontaliers, le lieutenant-général Pande a indiqué que la question est en cours de discussion à un niveau supérieur.

« En ce qui concerne notre orientation plus large, l’orientation stratégique en termes de gestion de la situation dans la région ALC consiste à respecter les protocoles et accords mutuellement convenus, et cela a été notre effort, quelle que soit l’action ou la réponse de l’autre côté » il a dit. « En conséquence de ce qui s’est passé et de ce que nous devons faire à l’avenir, c’est quelque chose que je pense être examiné à un niveau plus large », a-t-il déclaré. Une quatrième hotline entre les deux parties a été activée récemment, a-t-il ajouté.

Alors que les tensions augmentaient à la suite de la dispute à l’est du Ladakh l’année dernière, l’Inde a accéléré le déploiement global de ses troupes le long des près de 3 400 km de la zone LAC en plus d’accélérer le développement des infrastructures pour obtenir un avantage tactique. L’armée renforce également sa surveillance de jour et de nuit sur la zone LAC dans le région à l’aide d’une flotte d’avions télépilotés.

En plus des drones, l’escadre d’aviation de l’armée indienne a également déployé la variante WSI (Arme System Integrated) de l’hélicoptère léger avancé Rudra dans la région, ajoutant plus de mordant à ses missions tactiques dans la région, ont-ils déclaré.

Le gouvernement travaille également à la connexion de Tawang avec un réseau ferroviaire dans le cadre de la décision d’améliorer les infrastructures de la région. L’affrontement à la frontière orientale du Ladakh entre les militaires indiens et chinois a éclaté le 5 mai de l’année dernière à la suite d’un violent affrontement dans les régions du lac Pangong et les deux parties ont progressivement renforcé leur déploiement en faisant intervenir des dizaines de milliers de soldats ainsi que des armes lourdes. La tension s’est intensifiée à la suite d’un affrontement meurtrier dans la vallée de Galwan le 15 juin de l’année dernière.

À la suite d’une série de pourparlers militaires et diplomatiques, les deux parties ont achevé le processus de désengagement dans la région de Gogra en août et sur les rives nord et sud du lac Pangong en février. à la suite de quoi les deux parties se sont mutuellement reprochées l’impasse.

Dans une déclaration ferme à l’issue du 13e cycle de pourparlers, l’armée indienne a déclaré que les « suggestions constructives » qu’elle avait faites lors des négociations n’étaient ni acceptables pour la partie chinoise ni que Pékin ne pouvait fournir de propositions » prospectives « . Chaque partie dispose actuellement d’environ 50 000 à 60 000 hommes le long du LAC dans le secteur sensible.

