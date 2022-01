Augmentation des cas de COVID-19 dans les villes, souche prédominante de la variante Omicron: Govt

Il a également noté que la dose de précaution du vaccin Covid pour les travailleurs de la santé et de première ligne ainsi que pour ceux de plus de 60 ans présentant des comorbidités sera la même que les deux premières doses du vaccin.

Le Centre a déclaré mercredi que la recrudescence des cas de COVID-19 se produit dans les villes et que la variante Omicron est la souche circulante prédominante.

Le gouvernement a toutefois déclaré qu’il n’y avait pas lieu de paniquer et qu’il fallait être vigilant, discipliné et préparé, ajoutant que le pays serait également confronté à cette phase de la pandémie.

« Une recrudescence des infections se produit dans les villes. Omicron est la souche circulante prédominante et les rassemblements de masse doivent être évités pour réduire la vitesse de propagation de l’infection.

« Il y a eu une augmentation des cas de Covid dans le monde alors que 25,2 cas de lakh ont été enregistrés dans le monde le 4 janvier, le plus élevé depuis le début de la pandémie », ont déclaré des responsables.

« L’Inde a signalé plus de 6,3 fois plus de cas de Covid au cours des huit derniers jours. Il y a eu une forte augmentation de la positivité des cas, passant de 0,79 % le 29 décembre à 5,03 % le 5 janvier », ont-ils déclaré.

Ils ont déclaré que six États / UT ont maintenant plus de 10 000 cas Covid actifs.

Il a en outre déclaré que le Maharashtra, le Bengale occidental, Delhi, le Kerala, le Tamil Nadu, le Karnataka, le Jharkhand et le Gujarat sont en train de devenir des États préoccupants en raison de la recrudescence des cas de COVID-19.

« Au total, 28 districts signalent plus de 10 % de positivité hebdomadaire pour Covid, tandis que 43 districts signalent une positivité hebdomadaire entre 5 et 10 % », ont déclaré les responsables.

Le Centre a ajouté que 1,06 crore ou 14,3% des adolescents indiens âgés de 15 à 18 ans ont reçu la première dose de vaccin Covid.

On estime que 7.40.57.000 adolescents dans le groupe d’âge 15-18 ans sont là-bas dans le pays et sont éligibles pour la vaccination, a-t-il indiqué.

Il a ajouté que relativement moins d’hospitalisations ont été observées dans les pays signalant une augmentation des cas d’Omicron.

