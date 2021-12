Augmentation des cas de COVID parmi les vaccinés

par Martin Armstrong, Armstrong Economics :

Les rapports de personnes entièrement vaccinées contractant COVID sont en augmentation. Des cas apparaissent dans le monde entier, mais jetons un coup d’œil à l’Australie car elle a actuellement certaines des restrictions COVID les plus strictes au monde. Un gymnase à Sydney n’autorisait que les clients entièrement vaccinés, mais a été stupéfait lorsque 15 personnes sont tombées malades du virus. Le propriétaire a déclaré qu’il était allé «au-delà» pour suivre les directives strictes de COVID, et qu’il n’avait rouvert qu’en octobre après que le gouvernement a forcé les gymnases à fermer. À Melbourne, 11 personnes ont contracté COVID dans un restaurant qui n’autorisait également que des clients entièrement vaccinés. Le gouvernement va probablement vilipender les petites entreprises avec des enquêtes et des amendes plutôt que d’admettre que le vaccin est inefficace.

Le gouvernement australien peut et va retrouver toute personne qui est entrée en contact avec le « malade » et l’obliger à s’auto-isoler quel que soit son statut vaccinal. . a rapporté que les Australiens entièrement vaccinés doivent se mettre en quarantaine pendant 72 heures à leur entrée dans leur pays en raison de l’omicron. Les plans visant à autoriser les migrants qualifiés à entrer dans le pays ont été interrompus et le gouvernement semble prêt à ruiner son économie en mettant en œuvre des restrictions supplémentaires pour un virus qui ne pourra jamais être éradiqué. Il est presque logique de savoir pourquoi l’Australie continue d’investir dans ses camps de quarantaine – ils savent que les vaccins n’empêchent pas la transmission.

