Augmentation des cas de Covid pour frapper les volumes de titrisation des prêteurs non bancaires au cours de l’exercice 22: Icra

Les sociétés de financement non bancaires (NBFC) et les sociétés de financement du logement (HFC) connaîtront probablement une baisse des volumes de titrisation au cours de l’exercice actuel (FY22), principalement en raison de la possibilité de blocages localisés à la suite de la hausse des cas de Covid-19, notation a déclaré mardi l’agence Icra dans un rapport.

Selon Icra, pour l’exercice actuel, les volumes de titrisation devraient être d’environ Rs 1 lakh crore – Rs 1,1 lakh crore, inférieur à ses estimations antérieures d’environ Rs 1,2 lakh crore. Néanmoins, les volumes de titrisation seraient toujours supérieurs de 15 à 20 % aux volumes de Rs 87 000 crore signalés au cours de l’exercice 21.

D’avril à décembre, les volumes de titrisation des prêteurs non bancaires s’élevaient à 71 800 crores de Rs contre 47 100 crores de Rs au cours de la période correspondante il y a un an, selon les données de l’Icra.

« Les blocages ont non seulement un impact sur la capacité de recouvrement des prêteurs lorsque les membres du personnel tombent malades, mais également sur la capacité de générer des revenus des emprunteurs pendant une période temporaire. Dans le cas où la gravité des infections à Covid augmenterait et entraînerait des taux d’hospitalisation plus élevés, les gouvernements des États pourraient imposer des mesures de verrouillage strictes pour contrôler la propagation du virus », a déclaré Abhishek Dafria, vice-président et chef de groupe des notations de financement structuré à l’Icra.

«Les volumes de titrisation pourraient donc être affectés au quatrième trimestre de l’exercice 2022 (janvier-mars) car les NBFC et les HFC pourraient réduire les décaissements, en particulier vers les secteurs touchés par Covid, et les investisseurs préféreraient attendre que la menace s’atténue. Une proportion plus élevée de transactions de titrisation est généralement placée en mars et nous espérons donc que la propagation du virus sera contenue plus tôt. Néanmoins, une baisse des décaissements aurait également un impact sur la croissance du marché de la titrisation au cours de l’exercice 2023, qui représente toujours 50% des volumes observés pendant la période pré-Covid », a-t-il déclaré.

L’Icra a déclaré que malgré la titrisation par le biais de transactions de cession directe (DA) représentant environ les deux tiers des volumes totaux, la préférence pour les certificats de passage (PTC) a augmenté en raison des inquiétudes concernant les perturbations liées à Covid. En outre, la préférence pour les classes d’actifs garanties s’est maintenue, les prêts adossés à des créances hypothécaires et les prêts aurifères représentant respectivement 42 % et 10 % du total des titrisations au cours du trimestre clos en décembre.

«La scission entre PTC et DA a alterné cette année, la part des PTC augmentant au premier trimestre de l’exercice 2022 (avril-juin) au moment de la deuxième vague de la pandémie, et à nouveau au troisième trimestre de l’exercice 2022, qui a vu la part croissante des cas Omicron vers la fin du trimestre. Une autre tendance visible est la préférence des investisseurs pour les classes d’actifs sécurisées comme les prêts hypothécaires et les prêts sur or, tandis que l’aversion pour les classes d’actifs non garanties comme la microfinance et les prêts aux petites entreprises, car les performances des premières ont été meilleures pendant la période post-Covid », a déclaré Sachin Joglekar, vice-président adjoint et chef de secteur à l’Icra.

