Augmentation des cas de fraude dans WhatsApp du numéro corrélatif ou modifié dans Bizum | La technologie

in

La Garde civile nous met en garde contre une nouvelle arnaque impliquant Bizum et WhatsApp et que si nous ne faisons pas attention, cela peut signifier perdre jusqu’à 50 euros. Voici comment cela fonctionne et comment vous pouvez l’éviter.

L’arrivée de Bizum dans nos vies a été une amélioration substantielle. Faire des paiements à vos amis et rembourser vos dettes n’a jamais été aussi facile, et cela pour ceux d’entre nous qui sortons habituellement en groupe nous a rendu la vie beaucoup plus facile.

Le problème c’est que dès qu’on a de belles choses, il y a des gens qui veulent les gâter. Soit les entreprises elles-mêmes, soit, comme dans ce cas, les utilisateurs les moins éthiques.

Et après avoir prévenu des différentes arnaques qui circulent autour de Bizum, aujourd’hui il est temps d’en apporter un que la Garde Civile vient de faire connaître à la population pour que nous ne tombions pas dedans. Dans cette arnaque, entrez Bizum, WhatsApp et le numéro consécutif de Bizum.

Expliquons-le. Vous êtes si calme à la maison et Vous recevez un WhatsApp d’un numéro que vous n’avez pas dans votre liste de contacts qui vous indique que, par inadvertance, vous avez reçu un Bizum pour 50 euros Il allait à un artiste qui avait fait un travail pour lui et qui porte un numéro quasiment identique au vôtre.

Une fois qu’il vous a expliqué le problème, Il vous demande si vous pouvez rendre l’argent via Bizum, puisqu’il doit payer ledit artiste. Pendant que tu lui parles, ça vient à toi un WhatsApp de quelqu’un d’autre avec un numéro identique au vôtre (sauf un certain nombre) en disant qu’il est l’artiste et qu’il corrobore ce que dit la première personne qui vous a parlé.

Après avoir parlé, quand vous décidez ce que ça vaut, que vous y croyez et que tu vas faire un Bizum pour lui, il te dit qu’il ne l’a pas, que si tu peux faire un virement. La clé est que cette personne n’a pas Bizum puisque le numéro qu’elle utilise pour vous parler est faux, il est créé pour vous faire croire qu’elle a vraiment presque le même numéro de téléphone que vous.

Si tu tombes dans le piège ayant effectué un virement, les chances de récupérer l’argent sont très faiblesPar conséquent, la Garde civile vous invite à être attentif à ce type de pratique, surtout lorsqu’il s’agit de numéros inconnus.