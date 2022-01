Augmentation des cas indiquant une troisième vague de Covid en Inde: expert

Notant que dans les grands centres métropolitains et les régions environnantes, la nouvelle variante du virus représente plus de 50 % des nouveaux cas, a déclaré Arora : « L’augmentation galopante du nombre de cas de Covid au cours de la dernière semaine est indicative. de la troisième vague, comme on le voit dans plusieurs autres pays à travers le monde.

Dans les grandes villes indiennes, la variante Omicron du coronavirus représente plus de 50% des nouveaux cas d’infection et l’augmentation massive du nombre de cas au cours de la dernière semaine est indicative d’une troisième vague de la pandémie , comme on le voit dans plusieurs pays, a déclaré mardi le Dr NK Arora, président du groupe de travail COVID-19 du NTAGI. Omicron est détecté dans la plupart des États du pays, a-t-il déclaré à PTI.

Notant que dans les grands centres métropolitains et les régions environnantes, la nouvelle variante du virus représente plus de 50 % des nouveaux cas, a déclaré Arora : « L’augmentation galopante du nombre de cas de Covid au cours de la dernière semaine est indicative. de la troisième vague, comme on le voit dans plusieurs autres pays à travers le monde. Il a toutefois souligné qu’il n’y avait pas lieu de paniquer.

Arora a déclaré que plus de 80% des habitants du pays ont été infectés par le virus naturellement, plus de 90% des adultes ont reçu au moins une dose d’un vaccin anti-Covid et plus de 65% sont complètement vaccinés.

« Si nous regardons le comportement de la vague Omicron en Afrique du Sud, où elle a rapidement augmenté, en deux semaines, le nombre de cas a commencé à baisser et la plupart des cas étaient soit asymptomatiques, soit avaient une maladie bénigne, avec le découplage de le nombre total de cas de Covid par rapport à ceux nécessitant une hospitalisation. Tous ces facteurs indiquent que la vague Omicron en Afrique du Sud pourrait bientôt s’atténuer », a-t-il déclaré.

Il existe des similitudes épidémiologiques entre l’Afrique du Sud et l’Inde. Les taux d’infection naturelle dans les deux pays sont très élevés, a souligné Arora, ajoutant que cependant, les taux de vaccination en Inde sont plusieurs fois plus élevés.

« Compte tenu de cela, nous pouvons voir une tendance quelque peu similaire en Inde en ce qui concerne la troisième vague. « En regardant le comportement de l’infection à Covid au cours des sept à 10 derniers jours en Inde, je pense que nous pourrions très bientôt assister à un troisième pic de vague », a-t-il déclaré. Arora, cependant, a affirmé qu’il n’était pas nécessaire d’appuyer sur le bouton de panique.

« Ceux qui n’ont pas encore reçu le vaccin ou qui sont partiellement immunisés devraient recevoir le vaccin pour se protéger contre les maladies graves et l’hospitalisation. En outre, il convient de suivre strictement le comportement approprié à Covid », a-t-il déclaré.

Un total de 1 892 cas d’Omicron ont jusqu’à présent été détectés dans 23 États et territoires de l’Union du pays et parmi les patients, 766 se sont rétablis ou ont migré, a déclaré mardi le ministère de la Santé de l’Union.

Le Maharashtra a enregistré le nombre le plus élevé de 568 cas d’Omicron, suivi de Delhi (382), du Kerala (185), du Rajasthan (174), du Gujarat (152) et du Tamil Nadu (121). Avec 37 379 nouveaux cas, le décompte indien du COVID-19 est passé à 3 49 60 261, tandis que le nombre de cas actifs d’infection est passé à 1 71 830, selon les données du ministère mises à jour à 8 heures.

