Augmentation des emplois de cols bleus: la pandémie a accéléré l’adoption du modèle de travail des concerts

Nilabh Kapoor, chef d’entreprise, OLX People

Le ‘BetterPlace Blue-Collar Report 2021’ du mois dernier a noté que, alors que l’économie indienne sort des blocages, il y aura probablement une augmentation de plus de 50% de la demande de cols bleus dans les États industrialisés du Maharashtra, Telangana, Tamil Nadu et Karnataka. Le rapport a ajouté que jusqu’à 70 emplois de cols bleus lakh devraient être créés en 2021.

Nilabh Kapoor, chef d’entreprise, OLX People, une plate-forme qui propose des solutions de recrutement de bout en bout aux employeurs, aux cabinets de conseil, aux demandeurs d’emploi et aux entreprises, a déclaré à FE que si vous ajoutez l’aspect « gig » à cela, le nombre de nouveaux emplois être créé pourrait être plusieurs fois cette projection.

Les cols bleus

Citant le rapport du BCG « Libérer le potentiel de l’économie des concerts en Inde », Kapoor a déclaré que 2,4 crores de nouveaux emplois pourraient être créés dans l’espace de couleur bleue des concerts, et d’ici 2028, cela pourrait atteindre environ 9 crores d’emplois. « Les plus gros générateurs d’emplois dans l’espace des cols bleus sont actuellement le commerce électronique et la logistique. Mais nous voyons également des pousses vertes dans le commerce de détail, les soins de santé, les services à domicile et les technologies financières », a-t-il déclaré. “La pandémie a accéléré l’adoption de ce type de modèle de travail (concert).”

Les travailleurs de concert sont des entrepreneurs indépendants ou des pigistes qui effectuent des travaux à court terme pour plusieurs clients. Ils peuvent être classés dans le cadre de l’économie des concerts au sens large, que l’Oxford Dictionary définit comme “un marché du travail caractérisé par la prévalence des contrats à court terme ou du travail indépendant par opposition aux emplois permanents”.

Kapoor, cependant, a ajouté que les deux domaines qui mettront du temps à se rétablir sont l’hôtellerie et le divertissement, “même si ces deux segments adoptent également de plus en plus le modèle d’économie des concerts”.

Emplois de cols blancs débutants

En ce qui concerne l’emploi de cols blancs d’entrée de gamme, Kapoor a déclaré que les technologies de l’information (TI) sont devenues un important créateur d’emplois.

“Le travail à domicile, les entreprises utilisant de nombreux outils numériques dans leurs opérations quotidiennes et les start-ups qui se concentrent sur les petites villes sont parmi les raisons de cette augmentation de l’emploi”, a-t-il déclaré. « Une autre raison pour laquelle les entreprises informatiques emploient de plus en plus de travailleurs débutants est que les acteurs de la banque et surtout de la fintech et de l’assurance essaient d’exploiter le bas de la pyramide, ce qui nécessite beaucoup d’interventions numériques.

Les entreprises, les start-up, les acteurs de la banque, de la fintech et de l’assurance sont les principaux clients des solutions logicielles et de services développées par les sociétés informatiques, et ces dernières embauchent davantage de travailleurs pour le développement de telles solutions logicielles.

Alors que Kapoor a déclaré qu’il prévoyait une demande croissante de cols blancs d’entrée de gamme dans le segment des soins de santé également, le problème est celui de l’offre. “L’un ou l’autre type de certification (technique) est nécessaire pour entrer dans l’espace de la santé”, a-t-il déclaré. « Alors que la demande de cols blancs débutants augmente dans le segment des soins de santé, l’offre de main-d’œuvre talentueuse peut être un problème à court terme. »

Impact de l’IA sur l’emploi

Certains rapports récents ont fait valoir que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) peuvent supprimer certains emplois de niveau d’entrée, car l’IA et le ML peuvent effectuer des tâches répétitives et banales de manière plus rentable que les humains.

“Au sein de l’espace de recrutement, de nombreuses tâches répétitives (sélection des candidats) sont effectuées par des outils d’IA et de ML”, a-t-il déclaré. “Mais j’ai vu que cela permet au personnel des RH de se perfectionner, comme apprendre à mieux comprendre les compétences cognitives et les nuances de personnalité spécifiques des candidats, et se réoriente vers des emplois de niveau supérieur, devenant plus productifs pour l’organisation.”

