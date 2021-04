Augmentation du coût de l’éducation: les meilleurs moyens d’épargner pour l’avenir de votre enfant

Même si l’éducation est la priorité la plus importante pour les parents, les coûts sont une préoccupation majeure.

Par Arindam Sengupta – Co-fondateur d’EduFund

L’éducation est la clé pour ouvrir le monde, un passeport vers la liberté. Si vous êtes comme la plupart des parents, vous voulez que votre enfant aille dans une université renommée. Dans le même temps, payer pour l’université est probablement l’une de vos plus grandes préoccupations financières. En tant que parents, il est naturel de vouloir ce qu’il y a de mieux pour votre enfant – la meilleure scolarité, les meilleures opportunités de la vie, etc. Mais vous voyez, l’éducation est l’un des meilleurs cadeaux que vos enfants puissent recevoir.

Il est fortement ancré parmi les Indiens que l’éducation est tout, et nous voulons que nos enfants aillent dans les meilleures écoles pour leurs domaines choisis. Même si l’éducation est la priorité la plus importante pour les parents, les coûts sont une préoccupation majeure. Ils dépensent une grande partie de leurs économies pour offrir la meilleure éducation. Même les meilleurs collèges, en Inde ou à l’étranger, ont un prix. Avec l’impact d’une hausse du taux d’inflation, le prix associé à l’enseignement supérieur est souvent élevé.

Planification financière

Par conséquent, un plan financier pour atteindre cet objectif est très important. Si vous avez déjà des enfants, plus tôt vous commencez à planifier, mieux c’est. Surtout si vous voulez que votre enfant fréquente de bonnes institutions et à l’étranger. Vous devez commencer à planifier rapidement car les coûts de l’éducation ne font qu’augmenter. Le scénario avec les parents de la génération Y est différent. Les milléniaux économisent en moyenne 11% de leurs revenus, ce qui est nettement inférieur aux 30% recommandés de leurs revenus, après tout, les dépenses. Il est difficile pour les milléniaux d’économiser une plus grande partie de leur salaire, étant donné les dépenses et les folies toujours croissantes consacrées au style de vie, aux voyages et plus encore.

Commencez à investir tôt

Un départ précoce ne suffit pas. Les parents doivent également investir correctement pour obtenir des rendements optimaux, s’il vous reste 15 à 18 ans avant que votre enfant n’entre à l’université, les fonds d’actions devraient être l’investissement préféré pour vous. Sur une période aussi longue, la volatilité des rendements est aplatie. Si vous avez l’appétit pour le risque, votre allocation aux actions peut atteindre 75%. Un niveau élevé d’équité est nécessaire pour contrer le taux élevé d’inflation de l’éducation. Il faut épargner une partie (quel que soit le montant du SIP, quelle que soit la taille du corpus) à une date rapprochée afin que demain, si les aspirations changent, vous puissiez utiliser un prêt comme plan B pour combler l’écart.

Comment payer et gérer l’argent de poche de vos enfants à l’ère numérique

En tant que parent, vous pouvez rechercher une meilleure option pour investir votre argent dans un régime qui peut offrir de bons rendements à l’avenir. Retarder l’investissement, mettre de l’argent dans le mauvais plan ou le garer à la banque peut ne pas vous procurer le corpus souhaité. Un parent intelligent commencerait à investir dans des fonds communs de placement de manière systématique.

Plan de retrait

Le processus d’investissement n’est jamais statique, surtout si vous investissez sur le long terme. Nous avons proposé des fonds d’actions pour ceux qui ont un horizon d’investissement de plus de 12 à 15 ans. Cependant, cinq ans avant votre objectif, vous devriez commencer à transférer de l’argent des actions vers la sécurité de la dette. Démarrez un plan de transfert systématique de votre fonds d’actions vers un fonds de dette à court terme (maturité moyenne de 1 à 3 ans). Rego insiste sur la nécessité d’agir de manière conservatrice lorsque vous épargnez pour un objectif crucial qui ne peut être reporté. N’oubliez pas que la date d’admission de votre enfant au collège est fixe.

