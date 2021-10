Augmentation du nombre d’impressions visibles pour les campagnes pour mobile en Inde au premier semestre 2021 : rapport

Selon le rapport, l’affichage était l’un des environnements les plus sûrs en Inde

Le risque global de la marque est tombé en dessous de quatre pour cent dans tous les formats et environnements dans le monde au premier semestre (S1) 2021, selon le rapport sur la qualité des médias (MQR) d’Integral Ad Science (IAS). Selon le rapport, l’affichage était l’un des environnements les plus sûrs en Inde, le marché enregistrant un risque de marque d’affichage de bureau de 0,8%, en baisse de 1,4 point de pourcentage (pp). L’affichage Web mobile avait un risque moyen de marque de 2,6 % dans le monde, alors qu’il est passé de 2,6 % à 1,8 % en Inde.

Selon le rapport, les campagnes mobiles en Inde ont produit de meilleurs résultats au premier semestre. La visibilité de l’affichage Web mobile a augmenté d’un point de pourcentage pour atteindre 58,9% au premier semestre 2021 et l’affichage mobile dans les applications est passé de 51,3% à 54,1% en Inde, ajoute le rapport. Cependant, la visibilité globale de l’affichage a chuté de 2,4 points de pourcentage et de 3,3 points de pourcentage d’une année sur l’autre sur le Web pour ordinateur de bureau et mobile, respectivement.

Les marchés APAC ont mené la réduction mondiale de la visibilité des écrans, ajoute le rapport. L’Inde a enregistré une baisse de 7,2 points de pourcentage pour afficher une visibilité de 54,9% dans les environnements de bureau, tandis que les environnements d’affichage de bureau et mobiles ont montré des taux de visibilité significativement plus élevés dans l’inventaire négocié par programme que directement par l’éditeur.

« La publicité sur mobile a gagné en popularité parmi les annonceurs indiens, car les consommateurs continuent de passer plus de temps à s’intéresser au contenu sur mobile. À mesure que les dépenses sur mobile augmentent, des problèmes de qualité des médias peuvent survenir, tels que la fraude publicitaire, des environnements de marque dangereux et un inventaire non visible. Avec la prochaine période d’achat du festival, les annonceurs sont bien avisés de travailler avec des sociétés de vérification tierces pour aider à protéger leurs campagnes contre la fraude publicitaire, les risques liés à la marque et une visibilité réduite afin de maximiser l’engagement et le retour sur investissement », Saurabh Khattar, responsable commercial Inde, IAS , mentionné.

Les taux de fraude optimisée contre la publicité ont légèrement diminué sur le Web pour ordinateur et mobile pour atteindre respectivement 0,9 % et 0,2 % au premier semestre. D’un autre côté, le taux de fraude non optimisé pour l’affichage de bureau était de 9,4% et de 5,5% sur l’affichage Web mobile dans le monde au cours de la même période. Les données indiquent que les stratégies d’atténuation de la fraude peuvent réduire les risques, ainsi que le gaspillage publicitaire.

