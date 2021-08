Augmentation exponentielle de l’énergie solaire domestique en Catalogne

18/08/2021 à 08:04 CEST

Décollage accéléré de l’installation d’énergie solaire dans les maisons. Les panneaux photovoltaïques pour l’autoconsommation (c’est-à-dire pour la mise en œuvre domestique) connaissent un véritable essor en Catalogne depuis octobre 2018, date à laquelle l’abrogation de la soi-disant «taxe solaire» a été annoncée, une croissance exponentielle qui a actuellement conduit la communauté pour ajouter un total de 13 296 installations de ce type.

L’élimination de la taxe susmentionnée (créée par le gouvernement PP), ainsi que les prix exagérés de la facture d’électricité que le pays vit depuis des mois semblent être déterminants dans le décollage de l’énergie solaire dans les foyers particuliers et les petites entreprises.

Un exemple de l’augmentation vertigineuse est que seulement dans la première partie de cette année, 5 071 installations ont été enregistrées, presque autant que dans toute l’année 2020, lorsque la Catalogne en a ajouté un total de 5 866, selon les données de l’Institut Català d’Energia ( Icaen), publié par Efe.

L’autoconsommation d’énergie électrique consiste en la production d’électricité pour sa propre consommation et se fait grâce à des installations d’énergie solaire photovoltaïque qui transforment directement le rayonnement solaire en électricité.

Les installations de ce type peuvent être individuelles, telles que celles installées dans des logements, ou collectives, comme dans un centre sportif ou dans un bâtiment public par exemple.

De 259 en 2017 à plus de 5 000 à ce jour en 2021

Les données d’Icaen montrent que la pandémie n’a pas arrêté, de loin, le ‘boom’ de l’autoconsommation d’énergie solaire en Catalogne.

Si jusqu’en 2017, il y avait à peine 259 établissements de ce type en Catalogne -en comptant les 141 de cette année et ceux enregistrés les années précédentes-, en 2018, 422 ont été enregistrés ; 1 678 ont été ajoutés en 2019 ; 5 866 ont été immatriculés l’an dernier, marqué par la pandémie, et sur le seul premier semestre de l’année, 5 071 autres ont été installés.

La croissance d’année en année montre des pourcentages d’augmentation spectaculaires, tout cela grâce à l’élimination de la «taxe solaire», une taxe temporaire imposée aux auto-consommateurs pour l’énergie produite et consommée dans l’installation elle-même.

Il est prévisible que dans les années à venir, les panneaux solaires continueront de croître considérablement pour l’autoconsommation, puisque l’intérêt des usagers à baisser la facture d’électricité se double de celui des administrations pour les stimuler.

Dans ce sens, la Generalitat a récemment annoncé des subventions d’un montant de 35 millions d’euros pour l’installation de panneaux photovoltaïques dans les communes voisines.

Moins de 5 kilowatts de puissance

76% des installations d’autoconsommation d’énergie solaire enregistrées en Catalogne ont moins de 5 kW de puissance, ce qui est associé à consommation principalement à caractère domestique.

Ainsi, bien qu’il existe des installations d’autoconsommation de puissance supérieure (entre 5 et 25 kW (19,18 %), entre 25 et 100 kW (4,23 %) et plus de 100 kW (0,5 %), la puissance Le total combiné de toutes les installations photovoltaïques l’autoconsommation en Catalogne dépassait à peine les 100 MW à la fin du premier trimestre de cette 2021.

Cela signifie, également avec les données de 2020, que le L’autoconsommation avec l’énergie solaire ne représentait que 0,26 % de la production brute d’électricité en Catalogne, et 1,32 % de la production d’électricité à partir de sources renouvelables, contre 54,9 % de l’énergie totale fournie par le nucléaire.

En ce sens, le dernier rapport préparé par l’Observatoire des énergies renouvelables de Catalogne soutient que le rebond de l’autoconsommation et de la biomasse thermique sont pratiquement les seuls aspects positifs de la situation des énergies renouvelables en Catalogne à la fin de 2020.

Et c’est que la Catalogne n’a mis en service en 2020 qu’un total de 4,09 MW d’énergies renouvelables, toutes photovoltaïques, donc ce type d’énergie ajoute une puissance installée de 3 985,26 MW, dont 1 271 MW correspondent à l’éolien et 273 MW au photovoltaïque .

Loin de la cible

La Catalogne est donc très loin d’atteindre les objectifs de mise en œuvre des énergies renouvelables fixés pour 2030, puisqu’elle doit mettre en service 4 000 mégawatts d’énergie éolienne et environ 6 000 MW de solaire photovoltaïque jusqu’à cette année-là, soit entre 400 et 600 MW de chacun par an.

L’Observatoire, composé d’APPA Renovables, de l’Association des producteurs et utilisateurs d’énergie électrique (Apuee), du Cecot, du Pôle Bioénergie de Catalogne, du Pôle Énergie Efficace de Catalogne, du Pôle Solaire Solartys, d’Eoliccat, de l’Institut Catalan de Recherche Energétique ( Irec), Pimec et Unefcat, ont également mis en garde contre les conséquences que pourrait avoir la modification du décret renouvelable préparé par le Gouvernement.

La ministre régionale de l’Action pour le climat, Teresa Jordà, a déjà annoncé début juillet que les développeurs d’énergies renouvelables auront besoin de l’accord explicite des propriétaires fonciers et des municipalités pour mettre en service des installations d’énergie renouvelable.

