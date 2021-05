Une nouvelle enquête auprès des fumeurs dans le monde affirme qu’une “augmentation significative” de l’habitude ces dernières années a conduit à une augmentation notable de la consommation de tabac, les fumeurs en 2019 allumant l’équivalent d’un énorme 7 500 milliards de cigarettes.

La recherche, publiée cette semaine dans le Lancet et rédigée à l’aide des contributions de centaines d’universitaires dans le cadre de l’étude 2019 sur le fardeau mondial des maladies, des blessures et des facteurs de risque, estime que, sur la base de données commençant en 1990, 1,14 milliard de personnes dans le monde étaient des fumeurs actuels dans 2019 et au cours de cette année, ils ont consommé près de 7,5 billions «d’équivalents-cigarettes de tabac».

Les auteurs soutiennent que la « croissance démographique » a « conduit à une augmentation significative du nombre total de fumeurs » de moins d’un milliard en 1990.

En 2019, écrivent-ils, le tabagisme a causé près de 7,7 millions de décès dans le monde et était « le principal facteur de risque de décès chez les hommes ».

«Des progrès substantiels dans la réduction de la prévalence du tabagisme ont été observés dans des pays de toutes les régions et à tous les stades de développement», déclarent les chercheurs, «mais il reste un grand écart de mise en œuvre pour la lutte antitabac.

